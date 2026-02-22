Hlavné témy
TASR
dnes 22. februára 2026 o 8:59
Čas čítania 1:06

Ukrajina odsúdila „vydierania“ premiéra Fica. Ten pohrozil zastavením dodávok elektriny

Ukrajina odsúdila „vydierania“ premiéra Fica. Ten pohrozil zastavením dodávok elektriny
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Spor vznikol po ruskom dronovom útoku, ktorý poškodil infraštruktúru

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že odsudzuje „ultimáta a vydieranie“ zo strany vlád Maďarska a Slovenska, ktoré pohrozili zastavením dodávok elektriny na Ukrajinu, ak Kyjev neobnoví prísun ruskej ropy.

Dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska sa podľa Ukrajiny zastavili v dôsledku ruského dronového útoku na ropovod Družba na západe krajiny 27. januára. Maďarsko a Slovensko obviňujú z pretrvávajúceho zastavenia tranzitu ropy Ukrajinu.

Fico a Orbán pohrozili energetickými krokmi

Predseda vlády SR Robert Fico v sobotu vyhlásil, že požiada slovenské firmy o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu, ak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neobnoví do pondelka (23. 2.) tok ropy cez ropovod Družba na Slovensko. Podobne sa pred niekoľkými dňami vyjadril maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý tiež uviedol, že Budapešť bude blokovať pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur.

Kyjev hovorí o ultimátach a vydieraní

„Ukrajina odmieta a odsudzuje ultimáta a vydieranie zo strany vlád Maďarska a Slovenskej republiky v súvislosti s dodávkami energií medzi našimi krajinami,“ uviedlo v reakcii ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. „Ultimáta by mali byť poslané Kremľu a určite nie Kyjevu,“ zdôraznilo vo vyhlásení.

20. februára 2026 o 14:30 Čas čítania 4:20 Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“ Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“

Rezort tiež označil vyjadrenia z Budapešti a Bratislavy za „provokatívne, nezodpovedné a ohrozujúce energetickú bezpečnosť celého regiónu“ s tým, že „nahrávajú agresorovi, no tiež poškodzujú ich vlastné energetické spoločnosti, ktoré dodávajú energiu na komerčnej báze“.

Možné dôsledky pre región a EÚ

Ukrajina podľa vyhlásenia nepretržite informuje o následkoch škôd spôsobených ruskými útokmi na ropovod Družba Európsku komisiu i vlády Maďarska a Slovenska. Opravy ropovodu pokračujú a Ukrajina navrhla alternatívne trasy dodávok neruskej ropy do oboch krajín, pričom vo svetle vyhlásení maďarskej a slovenskej vlády zvažuje aktivovanie mechanizmu skorej výstrahy z asociačnej dohody Ukrajiny a EÚ, dodalo ukrajinské ministerstvo.

Zelenskyj
Zdroj: TASR/AP
21. februára 2026 o 14:00 Čas čítania 0:49 AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
21. februára 2026 o 11:16 Čas čítania 0:51 Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho? ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
