Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“

Slovenskom otriaslo zemetrasenie o sile 4,3 magnitúdy. Čitatelia, ktorých otrasy zasiahli, nám opísali nepríjemné zážitky.
Pocit beznádeje, trasúca sa podlaha a pukliny na stenách. Sobotné popoludnie v Bratislave a okolí Šamorína narušil nečakaný prírodný živel, ktorý mnohých obyvateľov poriadne vystrašil.
Európsko-stredomorské seizmologické centrum (EMSC) potvrdilo zemetrasenie s magnitúdou 4,3, ktorého ozveny ľudia cítili v bytoch aj rodinných domoch. Čitatelia nám opísali sekundy hrôzy, počas ktorých nevedeli, čo sa vlastne deje.
21. februára 2026 o 15:34 Čas čítania 0:38 Zemetrasenie na Slovensku: Seizmológ pre Refresher objasnil, či hrozia ďalšie otrasy
„Trvalo to asi 10 sekúnd, ako keby prechádzala naším rodinným domom dlhá vlna vibrácie. Išlo to celou podlahou a stenami, k tomu aj hukot. Vyslovene sa nám netriaslo a neštrngalo nič. Mysleli sme, či nejaké pristávajúce lietadlo do BA nepadlo do poľa a ešte sa šmýka po zemi. Potom sme vybehli na ulicu, kde už boli susedia, a zisťovali sme, čo sa deje,“ – Marek, 41 rokov, býva 5 km od Šamorína
„Trvalo to asi 10–15 sekúnd. Hrali sme na gauči playko, keď sa ma frajerka opýtala, či to cítim. A keď som sa začal sústrediť na okolie, tak som cítil, ako sa trasie celá bytovka. Stolík vedľa gauča a voda na ňom sa chveli. Po asi 5–10 sekundách zrazu prišiel väčší otras, čo som cítil, akoby niekto ťažký narazil zo strany do gauča, celý sa posunul a aj dataprojektor na statíve sa pohol celý s gaučom a zachvel. Keď sme sa potom pozerali von z okna, videli sme v oknách viacero ľudí, ktorí nevedeli, čo sa deje,“ – Adam, 26 rokov, Ružinov
„Začalo to slabo. Myslela som si, že len sa zosúva sneh zo strechy, no potom sa mi po pár sekundách začala triasť posteľ a z poličiek padali steny. Myslela som si, že mi okná vytrasie. Bývam v rodinnom dome. Hneď som kričala mamke, či je všetko dole v pohode. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Ale bol to šok. Trvalo to možno minútu, ale pocitovo to bolo veľmi dlho. A pri okne mi zostala puklina (pozri foto nižšie – pozn. red.), ktorá tam predtým nebola, keďže máme zrekonštruovaný dom,“ – Martina, 20 rokov, Dunajská Lužná
-
„Najskôr som si myslela, že susedia len presúvajú nábytok, alebo že sa zo strechy zosúva sneh – znelo to presne ako nejaký hlučný pohyb. Neskôr sa však začala chvieť celá bytovka. Steny sa hýbali a všetko sa niekoľko sekúnd kývalo. Bývam na 4. poschodí a pocit to bol podobný, ako keď ležíte na hojdacej sieti. Celé to trvalo tak 5 až 7 sekúnd, no intenzita ma prekvapila. Asi by som to neoznačila za slabé zemetrasenie. Najnepríjemnejší bol ten moment neistoty – nie sme naučení, ako v takej chvíli reagovať,“ – Bianca, 32 rokov, Ružinov
„Akurát som ležala v izbe. Z poličiek popadalo niekoľko vecí a chvíľu nebolo jasné, čo sa deje. Bol to pocit beznádeje. Ako keby niečo narazilo do budovy. Prvé otrasy boli dosť silné. Všetci susedia vyšli von, aby zistili, čo sa vlastne stalo. Otrasy trvali približne 5–10 sekúnd. Mám aj dvoch psíkov, ktorých to dosť vystrašilo,“ – Júlia, 23 rokov, Šamorín
21. februára 2026 o 14:00 Čas čítania 0:49 AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
15. februára 2026 o 14:19 Čas čítania 0:27 Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny