Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
včera 21. februára 2026 o 23:06
Čas čítania 0:48

AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
Zdroj: EMSC

Menšie otrasy sú citeľné v Šamoríne.

Dotrasy po sobotnom zemetrasení na západe Slovenska naďalej pokračujú. Maďarské Seizmologické observatórium Kövesligethy Radó informovalo na svojom webe o ďalších zaznamenaných dotrasoch v juhovýchodnej časti Bratislavy aj medzi Báčom a Šamorínom v Dunajskostredskom okrese v maďarsko-rakúskom pohraničí. Sobotňajšie zemetrasenie s epicentrom pri Šamoríne bolo podľa Slovenskej akadémie vied cítiť až v Nových Zámkoch.

Dotrasy v Bratislave mali podľa dát maďarských seizmológov intenzitu 1,7 až 1,8 magnitúdy. Pri Šamoríne o 21.17 h namerali 2,6 magnitúdy.

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied na sociálnej sieti uviedol, že zemetrasenie bolo v sobotu intenzívne cítiť od Bratislavy minimálne po Nové Zámky, respektíve v okruhu 50 až 60 kilometrov od epicentra.

„Epicentrum bolo južne od obce Rohovce, respektíve v blízkosti plavebného kanála a kompy medzi obcami Kyselica a Vojka nad Dunajom, približne 7,5 kilometra juhovýchodne od mesta Šamorín, okres Dunajská Streda. Hypocentrálna hĺbka bola okolo 6,9 kilometra, s odchýlkou ± 4,4 kilometra,“ uviedol ústav. Jeho dáta potvrdzujú aj merania zahraničných inštitúcií. Oddelenie seizmológie ústavu na sociálnej sieti doplnilo, že obyvatelia vyplnili po zemetrasení viac ako 4400 dotazníkov.

 

V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy. Otrasy cítili aj ľudia v hlavnom meste. Následky na zdraví alebo životoch nie sú podľa rezortu vnútra hlásené.

EMSC
Zdroj: EMSC
21. februára 2026 o 14:00 Čas čítania 0:49 AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
19. februára 2026 o 11:01 Čas čítania 0:33 V Bratislave sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Je nebezpečné pre staršie psy a šteňatá V Bratislave sa šíri nákazlivé psie ochorenie. Je nebezpečné pre staršie psy a šteňatá
21. februára 2026 o 11:16 Čas čítania 0:51 Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
pred 2 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
včera o 23:06
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
včera o 06:55
Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur
Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur
včera o 16:16
VIDEO: V Medzilaborciach sa pobila partia mladých ľudí. Mesto čelí kritike za bezpečnosť
VIDEO: V Medzilaborciach sa pobila partia mladých ľudí. Mesto čelí kritike za bezpečnosť
včera o 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
včera o 14:00
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
pred 2 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
včera o 15:17
Štát reaguje na zemetrasenie: Nehlásia žiadne obete
Štát reaguje na zemetrasenie: Nehlásia žiadne obete
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
15. 2. 2026 14:19
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
3
16. 2. 2026 5:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
včera o 11:16
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
pred 4 dňami
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Lifestyle news
Herec Eric Dane pred smrťou natočil srdcervúci odkaz pre svoje dcéry: „Žite teraz. V prítomnosti“ (VIDEO)
včera o 15:04
Vírálna opica Punch neurobí bez svojho plyšáka ani krok. Zoo reaguje na útoky ostatných opíc
včera o 12:47
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
včera o 10:31
Vyrastie na Aljaške reálny Jurský park? Prvý mamut by sa mohol narodiť už za dva roky
včera o 09:46
Nový AI nástroj z Číny desí Hollywood. Vytvára realistické videá so slávnymi osobnosťami
pred 2 dňami
Mark Zuckerberg vypovedá v prelomovom súdnom procese. Sociálne siete vraj boli navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť
pred 2 dňami
VIDEO: Nový trailer na Toy Story 5 je tu. Hračky čaká boj s modernou technológiou
pred 2 dňami
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
pred 2 dňami
Chceš vlastniť súkromný švédsky ostrov? Krajina ich rozdáva až päť a striktne odmieta miliardárov
pred 2 dňami
Slovensko Všetko
VIDEO: V Medzilaborciach sa pobila partia mladých ľudí. Mesto čelí kritike za bezpečnosť
včera o 16:16
VIDEO: V Medzilaborciach sa pobila partia mladých ľudí. Mesto čelí kritike za bezpečnosť
Záznam z bitky začal kolovať na sociálnej sieti Facebook.
Vo Fiľakove vypadli z okna dvaja ľudia. Prípadom sa zaoberá polícia
včera o 23:17
Vo Fiľakove vypadli z okna dvaja ľudia. Prípadom sa zaoberá polícia
Zemetrasenie na Slovensku: Seizmológ pre Refresher objasnil, či hrozia ďalšie otrasy
včera o 15:34
Zemetrasenie na Slovensku: Seizmológ pre Refresher objasnil, či hrozia ďalšie otrasy
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
včera o 16:26
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
Nočná zrážka na koľajniciach: Vlak pri Banskej Bystrici zrazil vyše 160-kilogramového medveďa
1
včera o 13:04
Nočná zrážka na koľajniciach: Vlak pri Banskej Bystrici zrazil vyše 160-kilogramového medveďa
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
včera o 14:00
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
včera o 23:06
AKTUÁLNE: Dotrasy zemetrasení na Slovensku pokračujú. Zasiahli tieto oblasti
včera o 16:16
VIDEO: V Medzilaborciach sa pobila partia mladých ľudí. Mesto čelí kritike za bezpečnosť
včera o 23:17
Vo Fiľakove vypadli z okna dvaja ľudia. Prípadom sa zaoberá polícia
Zahraničie Všetko
Nemecký generál varuje: Putin môže Európe spôsobiť utrpenie, aké si nevieme predstaviť
pred 2 dňami
Nemecký generál varuje: Putin môže Európe spôsobiť utrpenie, aké si nevieme predstaviť
pred 2 dňami
GALÉRIA: Švédska zbrojárska firma ukázala nové bojové vozidlá pre Slovensko. Prvé kusy dorazia už tento rok
včera o 08:16
Donald Trump zaviedol 10 % clo pre celý svet. Platiť začne už o pár dní
Ekonomika Všetko
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 2 dňami
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
pred 3 dňami
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
včera o 16:26
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
Slovenskom otriaslo zemetrasenie o sile 4,3 magnitúdy. Čitatelia, ktorých otrasy zasiahli, nám opísali nepríjemné zážitky.
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
pred 2 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
PREHĽAD: Čo môžeš na Slovensku zdediť? Okrem majetkov a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si výnimky
pred 2 dňami
PREHĽAD: Čo môžeš na Slovensku zdediť? Okrem majetkov a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si výnimky
Ako fungujú 2 % z dane v roku 2026? Zisti, čo sa mení a komu môžeš pomôcť
pred 4 dňami
Ako fungujú 2 % z dane v roku 2026? Zisti, čo sa mení a komu môžeš pomôcť
„Namiesto boja s korupciou prijímame opačné opatrenia.“ Daňko zo Zastavme korupciu vysvetlil, prečo Slovensko padá v rebríčku
17. 2. 2026 15:00
„Namiesto boja s korupciou prijímame opačné opatrenia.“ Daňko zo Zastavme korupciu vysvetlil, prečo Slovensko padá v rebríčku
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia