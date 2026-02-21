AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie

Zemetrasenie potvrdil aj vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Kristián Csicsay.
Dnes popoludní sa viacerí obyvatelia Bratislavy ozvali s hláseniami o zemetrasení. Portál Európsko-stredomorského seizmologického centra (EMSC) uvádza, že išlo o otrasy o sile 4,3. Pôvodné dáta ukazovali magnitúdu 4,6.
Do redakcie nám napísali mnohí čitatelia z Bratislavy, no výrazné otrasy zažili aj obyvatelia neďalekého Šamorína. „S otcom sa triasol celý balkón, z poličky mi popadali veci,“ povedala pre Refresher Júlia.
Obyvateľka Šamorína Diana pre TASR opísala, že otrasy boli intenzívne asi počas desiatich sekúnd. Mala pocit, akoby veľmi blízko spadlo lietadlo. „Triasol sa nám celý dom a nábytok, spolu s priateľom sme vyšli von, kde sme stretli aj ostatných susedov,“ uviedla. Otrasy bolo cítiť aj v Bratislave. Ľudia cítili, ako sa im trasú sedačky, písacie stoly či monitory. Hasiči pre TASR potvrdili, že vykonávajú prieskum v okolí Šamorína na základe volaní.
Zemetrasenie v hĺbke 13 km
Pre TASR zemetrasenie potvrdil aj vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Kristián Csicsay. Ako dodal, epicentrum bolo na slovensko-maďarských hraniciach pri Šamoríne.
EMSC označil miesto namerania zemetrasenia súradnicami, ktoré odkazujú na pole v blízkosti obce Kyselica neďaleko Šamorína. Predchádzajúce dáta odkazovali na vodné dielo Gabčíkovo. Zemetrasenie malo byť podľa EMSC v hĺbke 13 kilometrov o 13.44 h stredoeurópskeho času. Csicsay pre TASR uviedol, že namerané údaje automatickými prístrojmi ešte musí prezrieť seizmológ.