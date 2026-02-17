Ako môžete nevyhovujúci tovar vrátiť a dostať svoje peniaze späť aj bez zložitého dokazovania?
Spoločnosť Dr. Oetker sťahuje z trhu obľúbený produkt, ktorý predávali v obchodnej sieti Lidl. Výrobca pristúpil k tomuto kroku po tom, čo pri kontrole zistil nevyhovujúcu chuť a zápach konkrétnej šarže, informuje predajca LIDL na svojom webe.
Zákazníci by si mali skontrolovať, či doma náhodou nemajú nasledujúci produkt:
- Názov: Dr. Oetker Vanilkový cukor (8 g)
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 05. 03. 2027
- Číslo šarže: L5248
- EAN kód: 8595072610704
Lidl predával tento cukor vo svojich prevádzkach od 19. novembra 2025. Ak doma nájdete balenie s týmito údajmi, výrobca ho neodporúča konzumovať.
Ako vrátiť tovar a získať peniaze späť?
Ak ste si spomínaný produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne Lidl. Po predložení pokladničného dokladu vám personál vráti peniaze. Spoločnosť Dr. Oetker zdôrazňuje, že táto výzva sa týka výlučne uvedenej šarže a ostatné produkty značky zostávajú v predaji bez obmedzení.
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať zákaznícku linku spoločnosti Dr. Oetker na telefónnom čísle 0850 232 001.