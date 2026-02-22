Polícia prípad vyšetruje a poisťovne upozorňujú, že škoda nemusí byť preplatená, ak nešlo o vlámanie.
Majitelia viacerých bytov v Bratislave zostali po krátkodobom prenájme v šoku. Hostia si rezervovali ubytovanie na jednu noc, no ráno po nich nezostal len prázdny byt. Zmizol nábytok, spotrebiče aj drobné vybavenie, informujú tvnoviny.sk.
Prenájom prebehol cez ubytovací portál a hostia dostali pokyny ku kľúčom e-mailom. Podozrivé bolo, že po príchode odstránili bezpečnostný priezor. Majitelia si ráno všimli odpojený systém a po príchode našli byt takmer úplne vyprataný. Zostali len vstavané časti.
Podľa poškodených muselo ísť o rýchlu a organizovanú akciu. Škodu odhadujú na 4 až 8 tisíc eur. Polícia začala trestné stíhanie pre krádež.
Majiteľom nepomohlo ani poistenie
Poisťovne upozorňujú, že ak zlodej vstúpil do bytu legálne a nešlo o vlámanie, škodu nemusia preplatiť. Podobný prípad sa mal v priebehu niekoľkých dní zopakovať aj v ďalších bytoch.