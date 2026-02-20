Výrobný závod Vulkan funguje od 1939, pôvodne ako súčasť spoločnosti Baťa.
Výrobca gumárenských zmesí, polotovarov a obuvi z Partizánskeho spoločnosť Vulkan Partizánske podala žiadosť o konkurz. Rozhodnutím reaguje na reštrukturalizáciu svojho dlhodobého francúzskeho zákazníka, ktorý tvoril takmer 40 percent tržieb podniku, potvrdil generálny riaditeľ spoločnosti Lukáš Lacko.
Lacko spomenul, že po kritických rokoch počas pandémie COVID-19 a následnej energetickej kríze, ktorá spôsobila zánik celej jednej produktovej rady, výroby gumenej obuvi, a po zmene štruktúry výroby sa firme v roku 2025 konečne podarilo stabilizovať situáciu a zaznamenať zlepšenie obchodných a finančných parametrov. „Žiaľ, minulotýždňové prekvapivé oznámenie nášho dlhodobého a veľkého francúzskeho zákazníka, ktorý tvoril takmer 40 percent tržieb, o vyhlásení reštrukturalizácie uprostred rozpracovaných zákaziek donútilo manažment spoločnosti konať neodkladne a podať žiadosť o konkurz,“ zdôvodnil Lacko.
Deklaroval, že firma sa bude snažiť zachovať niektoré výroby a zákazky aj počas obdobia konkurzu, no zatiaľ nie je schopná odhadnúť ďalší vývoj u jej francúzskeho partnera. „Vedenie firmy bude o ďalšom postupe priebežne informovať,“ doplnil. Či sa aktuálny krok spoločnosti dotkne jej zamestnancov, firma nateraz nekonkretizovala.
