Štát objasnil, čo sa stalo a čo máme ďalej očakávať.
Dnes krátko po 13:44 zaznamenali seizmológovia otrasy v juhozápadnom regióne Slovenska, neďaleko Bratislavy a Šamorína. Magnitúda zemetrasenia dosiahla približne 4,3 až 4,5 stupňa.
„Nie sú hlásené následky na životoch a zdraví obyvateľov, informácie o škodách na majetkoch sa zbierajú. Dotknuté odbory krízového riadenia okresných úradov sú v pohotovosti. Podľa doterajších informácií sa neočakávajú dotrasy,“ informuje odbor strategickej komunikácie ministerstva vnútra MV SR.
Tento názor však nezdieľa prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., seizmológ pôsobiaci na Univerzite Komenského v Bratislave a v Slovenskej akadémii vied. „To, či išlo o jednorazové zemetrasenie alebo prvé zo série zemetrasení, na to vám nikto na svete nedokáže odpovedať ani vo vzťahu k ľubovoľnej inej lokalite. Takže nevieme. Vylúčiť sa to nedá,“ povedal pre Refresher.