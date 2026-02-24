V týchto lokalitách udrie extrémny vietor. SHMÚ vydáva výstrahy

Výstrahy platia v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
Najmä na strednom Slovensku miestami naďalej platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Vydané sú do utorka (24. 2.) 17.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Výstrahy platia v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Vietor tam môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu.
Vydané sú aj hydrologické výstrahy prvého stupňa z topiaceho sa snehu a dažďa, ktoré platia v okresoch Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Námestovo a Čadca.
