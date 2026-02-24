Hlavné témy
TASR
dnes 24. februára 2026 o 7:06
Čas čítania 0:19

V týchto lokalitách udrie extrémny vietor. SHMÚ vydáva výstrahy

Výstrahy platia v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

Najmä na strednom Slovensku miestami naďalej platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Vydané sú do utorka (24. 2.) 17.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.


Výstrahy platia v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Vietor tam môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu.


Vydané sú aj hydrologické výstrahy prvého stupňa z topiaceho sa snehu a dažďa, ktoré platia v okresoch Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Námestovo a Čadca.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Polícia SR – Bratislavský kraj﻿
18. februára 2026 o 5:43 Čas čítania 0:24 Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
21. februára 2026 o 14:00 Čas čítania 0:49 AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
23. februára 2026 o 14:01 Čas čítania 1:16 Rodičovský dôchodok, ako si ho poznal, končí. Po novom môžeš poslať 2 % z dane matke aj otcovi, vieme, kedy im prídu peniaze
Súvisiace témy:
Slovensko
