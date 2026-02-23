Členovia kartelu v reakcii začali zakladať požiare.
Mexické bezpečnostné sily zabili najmocnejšieho drogového bosa v krajine, Nemesia Rubéna Osegueru Cervantesa, známeho ako „El Mencho“, informovali v nedeľu miestne médiá s odvolaním sa na úrady. Tento bývalý policajt, za ktorého zadržanie ponúkali USA odmenu 15 miliónov dolárov, viedol od roku 2011 drogový kartel Jalisco Nueva Generación (Jalisco nová generácia; CJNG). Píše o tom agentúra DPA a AP.
Smrť Osegueru potvrdilo aj mexické ministerstvo obrany s tým, že cieľom operácie v štáte Jalisco na západnom pobreží krajiny bolo narkobaróna zadržať. Špeciálne jednotky zabili aj šiestich členov gangu a ďalších dvoch zadržali. Traja vojaci údajne utrpeli zranenia a previezli ich do nemocnice.
Guvernér štátu Jalisco, Pablo Lemus, na sociálnej sieti uviedol, že bezpečnostné sily uskutočnili v meste Tapalpa operáciu, ktorá podnietila silnú reakciu údajných členov gangov. Tí niekoľko hodín blokovali cesty horiacimi vozidlami v Jaliscu i ďalších štyroch mexických štátoch, založenie požiarov hlásili aj v lekárňach či obchodoch.
Kartel CJNG patrí k najsilnejším a najrýchlejšie rastúcim zločineckým organizáciám v Mexiku
Námestník ministra zahraničných vecí USA Christopher Landau zagratuloval Mexiku na sociálnej sieti k zabitiu „jedného z najkrvavejších a najbezohľadnejších drogových bosov“. Podľa jeho slov ide o dobrú správu pre Mexiko, USA, Latinskú Ameriku i celý svet.
Kartel CJNG patrí k najsilnejším a najrýchlejšie rastúcim zločineckým organizáciám v Mexiku. Vláda Spojených štátov ho vlani vo februári označila za zahraničnú teroristickú organizáciu. Kartel je známy mimoriadnym násilím a útokmi na armádu, pričom využíva aj drony s výbušninami a kladie míny.
Oseguera, známy aj ako „Pán kohútov“, mal 59 rokov. Jeho zločinecký syndikát je podľa úradov nadnárodnou organizáciou s prepojeniami až v Číne či Austrálii. Okrem výroby fentanylu a metamfetamínov ho obviňujú z vydierania, prevádzania migrantov, krádeže ropy a obchodu so zbraňami. Podľa amerických úradov patrí k hlavným dodávateľom kokaínu do USA.