Polícia varuje pred novou vlnou podvodných SMS správ.
Polícia upozorňuje na podvodnú SMS správu, ktorá sa šíri na Slovensku a vyzýva na aktualizáciu platobných údajov k službe Spotify. Ide o phishingový podvod, ktorého cieľom je vylákať od používateľov údaje z platobnej karty prostredníctvom odkazu na falošnú stránku napodobňujúcu streamovaciu službu. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
„Ak ste už o peniaze prišli, volajte do banky, aby vám zablokovali účet, a potom choďte na políciu,“ radí polícia. Apeluje na ľudí, aby v rámci prevencie o takýchto podvodoch hovorili so svojimi blízkymi.
