Na slovenské cesty opäť vyrážajú ikonické autá s kamerami na streche, aby aktualizovali službu Google Street View.
Aj v tomto roku budú na slovenských cestách autá od spoločnosti Google, ktoré budú zhotovovať zábery pre službu Google Street View. Oznámili to na svojom webe.
„Vzhľadom na okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť (napr. počasie, uzávierky ciest a pod.), naše autá niekedy nemusia byť v prevádzke alebo môže dôjsť k určitým zmenám. Upozorňujeme tiež, že autá môžu jazdiť aj po menších mestách a mestečkách, ktoré sú v dojazdovej vzdialenosti od mesta uvedeného v zozname,“ upozorňuje spoločnosť Google.
Kde budú?
Tieto autá môžete postrehnúť od apríla do októbra v týchto okresoch: Bratislava, Trnava, Skalica, Dunajská Streda, Senica, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica, Nitra, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Komárno, Žilina, Bytča, Čadca, Ružomberok, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen, Brezno, Levoča, Kežmarok, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Michalovce.