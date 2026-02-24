Na druhý deň zistil, že tiket je výherný.
Muž si v stávkovej kancelárii v Kežmarku podal dva tikety. Jeden si nechal a druhý dal známej. Doma si skontroloval výsledky a myslel si, že prehral o jeden gól, preto tiket roztrhal a vyhodil. Informovali o tom Noviny.
Na druhý deň mu však jeho známa oznámila, že jej tiket je výherný, a v pobočke zistila, že vyhral aj on, a to sumu 2 600 eur. Manželka preto začala hľadať útržky v koši a podarilo sa jej poskladať kód tiketu.
V stávkovej kancelárii im však výhru odmietli vyplatiť, napriek zachovaným identifikačným údajom. Nepomohla ani sťažnosť na centrále. Spoločnosť Fortuna SK tvrdí, že bez originálneho tiketu výhru nevypláca: „Ak výherca nepredloží originál tiketu, nebude mu výhra vyplatená. Spoločnosť Fortuna SK pri vyplácaní výhier postupuje striktne podľa pravidiel uvedených v takzvanom hernom pláne,“ tvrdí v stanovisku Spoločnosť Fortuna SK pre TV JOJ.
Fortuna ako kompenzáciu im pripísala milión klubových bodov.