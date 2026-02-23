Hlavné témy
redakcia
dnes 23. februára 2026 o 16:00
Čas čítania 3:44

Šéf slovenského futbalu ručil podvodníkovi majetkom zväzu. SFZ teraz hrozia žaloby za desiatky miliónov

Šéf slovenského futbalu ručil podvodníkovi majetkom zväzu. SFZ teraz hrozia žaloby za desiatky miliónov
Zdroj: TASR - František Iván, SFZ

Spoločnosti uplatňujúce si nároky voči SFZ tvrdia, že zväzu dodali desiatky tisíc telefónov.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.
Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) hrozia finančné problémy, ktoré môžu ohroziť jeho fungovanie. Prezident Ján Kováčik v mene zväzu totiž ručí súkromnej firme Best Press. Zistenia Investigatívneho centra Jána Kuciaka naznačujú, že Kováčik sa zaručil za tovar v hodnote viac ako 24 miliónov eur, ktoré si teraz veritelia nárokujú od SFZ. Zväz ručí za firmu Best Press, ktorej majiteľa Jána Šipoša nedávno odsúdili za podvod. V piatok 27. februára sa konajú voľby prezidenta SFZ. Kováčik je jeden z dvoch kandidátov.
 
Pôsobil vystrašene, tvrdil, že si nie je vedomý žiadnej chyby, ale viac za seba nechal hovoriť právnikov. Tak nejako malo prebiehať rokovanie Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ) po medializovaní škandálu o ručení za súkromnú firmu, podľa opisu jedného z prítomných. Ten, kto vyzeral vystrašene, bol Ján Kováčik, dlhoročný prezident zväzu. 

A zdá sa, že má na to milión dôvodov. Vlastne niekoľko miliónov.

Podľa zápisnice z rokovania Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu z februára 2026 sú plánované príjmy SFZ na tento rok vo výške 27 625 470 eur a výdavky vo výške 27 611 192 eur. Veľmi vážne hrozí, že výdavková časť sa takmer zdvojnásobí.

Spôsobili to práve rozhodnutia prezidenta organizácie Jána Kováčika, ktorý sa v rokoch 2024 a 2025 rozhodol v mene SFZ ručiť za súkromnú firmu Best Press s.r.o. v jej obchodoch so spoločnosťami SWAN, a.s.,  Asbis Sk s.r.o., Apex Services s.r.o. Pohľadávky sú aktuálne dovedna vo výške viac ako 24 miliónov eur, no môžu sa vyšplhať na 35 miliónov. Vždy išlo o nákup mobilných telefónov značky Apple. O desiatky tisíc kusov.

Problém je v tom, že Ján Kováčik má z titulu svojej funkcie právo podpisovať zmluvy a ručenia bez odsúhlasenia výkonného výboru alebo Konferencie SFZ len do výšky 100-tisíc eur. Podľa zistení Investigatívneho centra Jána Kuciaka však vo vyššie uvedených prípadoch ide o ručenie za celý objem objednaného tovaru a služieb, ktorý výrazne presahuje Kováčikove kompetencie. 

V Dohode o ručení, ktorú má Investigatívne centrum Jána Kuciaka k dispozícii, nie je výslovne uvedené, že Ján Kováčik v mene SFZ ručí len do 100-tisíc eur. Práve naopak, v dohode so spoločnosťou Apex Services s.r.o., ktorú Kováčik podpísal 1. septembra 2025, je explicitne napísané, že ak Best Press s.r.o. nevyrovná do 20 dní svoju pohľadávku, tak sa „Zmluvné strany výslovne dohodli, že ručením Ručiteľa tejto Dohody sa zabezpečuje splatenie Zabezpečovacích pohľadávok v celom ich rozsahu, resp. v celej ich výške. Ručiteľ si je vedomý, že podľa tejto Dohody ide o možné plnenie celého nesplateného záväzku Účastníka (zodpovedajúceho Zabezpečovanej pohľadávke), za ktoré ručí celým svojím majetkom.“
 
Zväz sa tak na základe podpisu prezidenta zaručil za miliónové obchody. Kováčik sa však obhajuje, že ručenie podpisoval s vedomím, že tak môže urobiť len do výšky 100-tisíc, preto ručí len do tej výšky. 

Investigatívne centrum Jána Kuciaka požiadalo Jána Kováčika o rozhovor, žiadosť odmietol. Na zaslané otázky zatiaľ neodpovedal. Po ich obdržaní ich do textu doplníme.

Nejde o prvú obchodnú spoluprácu medzi SFZ a firmou Best Press. Zväz v roku 2020 kúpil tlačiarne v hodnote 16-tisíc eur. Firma odsúdeného Šípoša sa objavila aj medzi partnermi filmového festivalu Art Film Fest, ktorý organizuje Kováčikova spoločnosť ART FILM FEST s.r.o. V rokoch 2024 a 2025 figuroval Best Press medzi reklamnými partnermi akcie, v roku 2023 bol uvádzaný ako oficiálny dodávateľ. 

Podľa dokumentu, ktorý má ICJK k dispozícii, to bol práve Ján Kováčik, ktorý 13. januára 2025 v mene SFZ kontaktoval firmu Best Press s návrhom na spoluprácu, ktorá sa týkala dodávky 75-tisíc kusov nových mobilných telefónov. Kováčik v liste tvrdí, že budú určené pre manažment klubov a zväzov s cieľom modernizovať a zlepšiť spoluprácu v rámci futbalových štruktúr na celom území Slovenska. Požiadal o predloženie podmienok zmluvy a vyjadril vďačnosť za predchádzajúcu spoluprácu pri riešení požiadaviek.

Keďže SFZ doteraz spochybňoval tieto počty, reagoval aj majiteľ firmy Best Press. Ubezpečuje, že jeho firma nad rámec dohody so SWAN disponuje aj listom od SFZ, o ktorom píšeme vyššie. Šípoš tvrdí, že Slovenský futbalový zväz bol detailne oboznámený s obsahom záväzkov, ktoré jednotlivé dohody o ručení zabezpečovali, o čom svedčia vyhlásenia v týchto dohodách o ručení. "Preto informácie prezentované SFZ o údajnej nevedomosti o počtoch dodávaných mobilných zariadení sa nezakladajú na pravde," uviedol Ján Šípoš v dokumente, ktorý má ICJK v dispozícii.
Ján Kováčik na Art Film fest.
Zdroj: FOTO TASR - František Iván

Kováčika usvedčuje z pochybenia prokurátor z výkonného výboru

Kováčikovu obhajobu do veľkej miery nahlodal aj list, ktorý zaslal člen Výkonného výboru SFZ Peter Sepeši svojim kolegom vo výbore. V ňom píše, že „S tvrdením, že ručenie za záväzky spoločnosti Best Press spôsobom a v rozsahu, ku ktorému sa v danom prípade SFZ zaviazal, je štandardné, musím ako právnik - člen VV pre legislatívno-právne otázky zásadne nesúhlasiť.”

Sepeši je civilným povolaním prokurátor a v minulosti sa výrazne podieľal na tvorbe zákona o športe. Zároveň je už roky vo futbalovom hnutí blízkym spolupracovníkom Jána Kováčika, ktorý po týchto krokoch, ako uvádza v liste, „stratil jeho dôveru”. 

Kolegom ďalej píše, že je pre neho neakceptovateľné, aby sa záväzky úplne cudzej obchodnej spoločnosti, na ktorú nemá SFZ žiadny manažérsky ani majetkový dosah, označovali ako štandardné. Z pohľadu ochrany záujmov SFZ je to podľa neho taký krok, ktorý je právne, ekonomicky, ale aj logicky zlyhaním až hazardom.

Sepeši svoje tvrdenie prezentuje na Dohode o ručení so spoločnosťou ASBIS SK, v ktorej je ručenie definované ako „akékoľvek peňažné pohľadávky Podniku voči Účastníkovi“, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe všetkých dodávateľských zmluvných záväzkových vzťahov. V texte dohody nie je žiadna zmienka o limite 100 000 EUR. Hovorí, že tvrdenie o limite 100 000 EUR predstavuje skôr zväzovými funkcionármi želaný právny stav, ktorý však nebol jednoznačne a nepriestrelne premietnutý do textov dohôd o ručení.

Článok má pokračovanie, ktoré si môžeš prečítať na webe ICJK.



 

 

Zdieľať
Diskusia