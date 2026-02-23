Prehľad kľúčových dátumov ukazuje, kedy musia spozornieť živnostníci, zamestnanci, rodiny s deťmi aj študenti.
Rok 2026 prinesie na Slovensko viacero zmien a pevných termínov, ktoré sa dotknú veľkej časti obyvateľstva, od živnostníkov a zamestnancov až po rodiny s deťmi, študentov a vlastníkov nehnuteľností. Tieto lehoty majú priamy vplyv na dane, odvody, nároky na dávky, zdravotné poistenie aj školské povinnosti, preto je dôležité mať o nich prehľad a dodržiavať ich v zákonom stanovených termínoch.
- Kedy v roku 2026 vstupujú do platnosti nové pravidlá pre dôchodky, sociálne dávky a odvody.
- Ktoré mesiace sú kľúčové pre dane a aké sú riadne aj odkladné lehoty na podanie daňového priznania.
- Aké termíny musia sledovať zamestnanci a živnostníci.
- Ako sa počas roka menia nároky rodičov a rodín s deťmi.
- Kedy musia študenti a absolventi riešiť zdravotné poistenie.
Začiatok roka priniesol nové pravidlá
Január 2026 je mesiacom účinnosti legislatívnych zmien. Od 1. januára 2026 sa automaticky zvýšili dôchodky a vybrané sociálne dávky. Zároveň začali platiť nové minimálne vymeriavacie základy a sadzby poistného pre živnostníkov a SZČO. Poberatelia nemusia o nič žiadať, všetky tieto zmeny sa uplatnia automaticky a vyššie sumy im prídu hneď od januára.
Pozor si však bolo treba dať aj na daň z nehnuteľnosti. Ak si počas roka 2025 kúpil, zdedil alebo inak nadobudol nehnuteľnosť, mal si povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2026 na obec, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Ak si to nestihol, ešte nie je všetko stratené. Priznanie môžeš podať aj dodatočne, no obec ti môže uložiť pokutu za oneskorenie. Preto sa oplatí konať čo najskôr a vyhnúť sa zbytočným sankciám.
Február 2026 je rozhodujúci najmä pre zamestnancov
V tomto období sa uzatvára možnosť požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane za rok 2025. Zvyčajne máš na podanie žiadosti čas do 16. februára 2026. Ak o ročné zúčtovanie nepožiadaš alebo nespĺňaš podmienky, daňové priznanie si musíš podať sám.
Február je zároveň mesiacom potvrdení o príjmoch. Zamestnávatelia v tomto čase vydávajú potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, ktoré budeš potrebovať, ak si budeš podávať daňové priznanie sám alebo ak ho za teba nebude robiť zamestnávateľ.
Banky a daňoví poradcovia zároveň upozorňujú, že február je štartom hlavnej daňovej sezóny. Práve teraz je ideálny čas začať si pripravovať podklady, aby ťa neskôr neprekvapili termíny ani povinnosti.
Hlavný daňový termín roka
Do 31. marca 2026 musíš podať daňové priznanie z príjmov za rok 2025 a zároveň zaplatiť vypočítanú daň. Tento termín platí pre živnostníkov, podnikateľov aj zamestnancov, ktorí si neurobili ročné zúčtovanie dane cez zamestnávateľa.
Marec je zároveň poslednou šancou požiadať o odklad. Najneskôr do 31. marca 2026 môžeš oznámiť odklad podania daňového priznania, buď do 30. júna 2026, alebo až do 30. septembra 2026, ak máš príjmy zo zahraničia.
Dôležité je vedieť, že odklad iba oznamuješ, no oznámenie musíš doručiť v zákonnej lehote. Práve preto sa marec považuje za hlavný kontrolný bod, kedy by si mal mať jasno v tom, či máš všetky daňové povinnosti splnené správne a načas.
Končia sa odklady a aj školský rok
Ak si si v marci nechal posunúť lehotu na podanie daňového priznania, 30. júna 2026 bude posledný deň, do ktorého ho musíš skutočne podať a zaplatiť daň. Po tomto termíne už vzniká riziko sankcií zo strany finančnej správy, ak si to nestihol.
Zároveň sa v júni končí školský rok, čo môže ovplyvniť tvoje nároky na daňový bonus na dieťa a niektoré sociálne dávky, ktoré sú viazané na školskú dochádzku. Zmeny v štatúte dieťaťa (napr. ukončenie školy) môžu mať vplyv na nárok a výšku týchto dávok, preto je dobré si to včas skontrolovať.
Kľúčový dátum v sociálnom poistení
Júl 2026 je zlomovým mesiacom pre samostatne zárobkovo činné osoby. K 1. júlu 2026 sa posudzuje vznik alebo pokračovanie povinnosti platiť sociálne poistenie na základe príjmov dosiahnutých v roku 2025.
Mnohým živnostníkom sa od tohto dátumu mení výška poistného, prípadne im povinnosť platiť sociálne odvody vzniká po prvý raz. Sociálna poisťovňa uvádza, že o vzniku alebo zániku povinného poistenia informuje SZČO písomne, no zodpovednosť za sledovanie povinností zostáva na poistencovi.
Zmena zdravotného statusu absolventov
Prelom augusta a septembra 2026 je dôležitý najmä pre študentov a absolventov. Status študenta a zdravotné poistenie hradené štátom trvá len do konca augusta, po tomto období si už musíš zdravotné poistenie vyriešiť sám. Od septembra to môže byť napríklad nástup do zamestnania, registrácia na úrade práce alebo prihlásenie sa ako samoplatiteľ v zdravotnej poisťovni.
Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje, že ak túto povinnosť nesplníš včas, môže ti vzniknúť dlh na zdravotnom poistení, ktorý sa bude musieť spätne doplatiť. Preto sa oplatí túto zmenu nepodceňovať a mať ju vyriešenú hneď po skončení štúdia.
December uzatvára kalendárny aj daňový rok
December 2026 skutočne uzatvára kalendárny aj daňový rok a dátum 31. december 2026 je rozhodujúci z pohľadu daní. Ide o koniec zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa posudzuje nárok na daňové bonusy, nezdaniteľné časti základu dane a výdavky viazané na celý rok 2026. To znamená, že všetky podmienky na ich uplatnenie musia byť splnené najneskôr do tohto dátumu.
Po skončení roka už nie je možné spätne meniť skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku dane, napríklad dodatočne splniť podmienky na bonus alebo nezdaniteľnú časť. Hoci samotné daňové priznanie sa podáva až v roku 2027, rozhodujúce je to, čo sa reálne udialo počas roka 2026. Práve preto finančná správa a daňoví poradcovia odporúčajú riešiť daňové otázky priebežne a nenechávať dôležité rozhodnutia až na obdobie po skončení roka.