Rodičovský dôchodok sa mení na darovanie časti tvojich daní, o ktoré musíš požiadať vo svojom daňovom priznaní.
Rodičovský dôchodok sa od januára 2025 zmení na asignáciu (priradenie určitej časti zaplatenej dane na konkrétnu osobu) podielu zaplatenej dane. Po prvý raz bude vyplatený v roku 2026 na základe daňového priznania za rok 2025 a údajov, ktoré Sociálnej poisťovni (SP) poskytne Finančné riaditeľstvo SR. Deti budú môcť poukázať každému rodičovi, ktorý je poberateľom dôchodku, podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, teda 2 % matke a 2 % otcovi. Sociálna poisťovňa o tom informovala v odpovediach na najčastejšie otázky klientov.
Poisťovňa zdôraznila, že asignáciu vypláca ona, keďže jej to ukladá zákon, a zároveň má k dispozícii zoznam oprávnených osôb aj údaje o spôsobe výplaty dôchodku. „Sociálna poisťovňa je povinná vyplatiť podiel zaplatenej dane rovnakým spôsobom, akým vypláca dôchodok,“ uviedla.
Nárok má poberateľ starobného aj invalidného dôchodku
Nárok na asignáciu má podľa poisťovne poberateľ starobného dôchodku, ako aj poberateľ invalidného dôchodku, ak je vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku. Nevzťahuje sa na poberateľov predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku ani na poberateľov len pozostalostných dôchodkov, napríklad vdovského dôchodku.
Termín výplaty v roku 2026 bude závisieť od podania daňového priznania alebo vyhlásenia a od doručenia údajov Sociálnej poisťovni zo strany Finančného riaditeľstva SR. Ak daňové priznanie bude podané do 31. marca 2026, poisťovňa vyplatí asignáciu najneskôr do 31. augusta 2026. Pri odloženom daňovom priznaní bude vyplatenie prebiehať neskôr, po spracovaní a doručení údajov.
SP upozornila, že o asignáciu poberateľ dôchodku nežiada. Vyplatenie je možné, ak dieťa uvedie v daňovom priznaní alebo vyhlásení, že chce 2 % dane poukázať rodičovi, a budú splnené zákonné podmienky. Poisťovňa takisto nevyhotovuje rozhodnutie o asignácii, keďže nejde o dávku sociálneho poistenia. Otázky k určeniu sumy odporúča smerovať na Finančné riaditeľstvo SR.
Asignáciu nie je možné poukázať iným príbuzným, napríklad starým rodičom alebo svokrovcom, ani rodičom, ktorí nepoberajú relevantný dôchodok. Zaniká smrťou rodiča a neprechádza na iné osoby ani do dedičského konania.