Vrátenie tovaru patrí medzi najčastejšie otázky, ktoré spotrebitelia riešia po nákupe. Platí však rovnaké pravidlo pre kamenné predajne aj pre internetové obchody? A čo robiť, ak je výrobok chybný alebo vám jednoducho nevyhovuje?
Zákon rozlišuje medzi odstúpením od zmluvy bez udania dôvodu a reklamáciou. Prinášame vám prehľad toho najdôležitejšieho, čo by ste mali vedieť predtým, než sa vyberiete tovar vrátiť alebo reklamovať.
1. Vrátenie tovaru v kamennej predajni – bez reklamácie
Ak ste si tovar zakúpili priamo v kamennom obchode, zákon vám nezaručuje automatické právo tovar vrátiť len preto, že sa vám nepáči či vám nevyhovuje:
Žiadny právny predpis neukladá predajcovi povinnosť vziať späť výrobok len preto, že ste si to rozmysleli.
Inými slovami:
- Nemáte zákonné právo na vrátenie peňazí do 14 dní. Predajca to môže, ale nemusí umožniť.
- Ak to umožňuje (napr. do 7, 14 alebo 30 dní), ide o dobrovoľnú podmienku stanovenú obchodníkom – nie o povinnosť podľa zákona.
Tip: Skontrolujte si obchodné podmienky daného predajcu – často tam nájdete dobrovoľné pravidlá vrátenia či výmeny tovaru.
2. Online nákup a vrátenie do 14 dní – zákonné právo