dnes 22. februára 2026 o 15:46
Čas čítania 2:55

Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Vrátenie tovaru patrí medzi najčastejšie otázky, ktoré spotrebitelia riešia po nákupe. Platí však rovnaké pravidlo pre kamenné predajne aj pre internetové obchody? A čo robiť, ak je výrobok chybný alebo vám jednoducho nevyhovuje?

Zákon rozlišuje medzi odstúpením od zmluvy bez udania dôvodu a reklamáciou. Prinášame vám prehľad toho najdôležitejšieho, čo by ste mali vedieť predtým, než sa vyberiete tovar vrátiť alebo reklamovať.

Gemini AI
Zdroj: Gemini AI

1. Vrátenie tovaru v kamennej predajni – bez reklamácie

Ak ste si tovar zakúpili priamo v kamennom obchode, zákon vám nezaručuje automatické právo tovar vrátiť len preto, že sa vám nepáči či vám nevyhovuje:
Žiadny právny predpis neukladá predajcovi povinnosť vziať späť výrobok len preto, že ste si to rozmysleli.

Inými slovami:

  • Nemáte zákonné právo na vrátenie peňazí do 14 dní. Predajca to môže, ale nemusí umožniť.
  • Ak to umožňuje (napr. do 7, 14 alebo 30 dní), ide o dobrovoľnú podmienku stanovenú obchodníkom – nie o povinnosť podľa zákona.

Tip: Skontrolujte si obchodné podmienky daného predajcu – často tam nájdete dobrovoľné pravidlá vrátenia či výmeny tovaru.

2. Online nákup a vrátenie do 14 dní – zákonné právo

Slovensko
Spravodajstvo
Lifestyle
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
pred 2 hodinami
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
Vrátenie tovaru patrí medzi najčastejšie otázky, ktoré spotrebitelia riešia po nákupe. Platí však rovnaké pravidlo pre kamenné predajne aj pre internetové obchody? A čo robiť, ak je výrobok chybný alebo vám jednoducho nevyhovuje?
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
dnes o 11:37
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
včera o 16:26
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
3
pred 2 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
PREHĽAD: Čo môžeš na Slovensku zdediť? Okrem majetkov a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si výnimky
pred 2 dňami
PREHĽAD: Čo môžeš na Slovensku zdediť? Okrem majetkov a peňazí to môžu byť aj vysoké dlhy a záväzky, pozri si výnimky
