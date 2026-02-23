PRIESKUM: Progresívne Slovensko klesá a Smer ich takmer dobehol. Súčasná koalícia by stratila väčšinu v parlamente

Najnovšie dáta agentúry Ipsos prinášajú zásadný zvrat.
Na základe najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N, ktorý realizovali vo februári 2026, najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko má pokles preferencií a od Smeru ju delí menej ako pol percenta.
Koalícia stráca väčšinu
Päťpercentnú hranicu by prekročilo celkom 8 strán. Súčasná koalícia by v parlamente nezískala potrebných 76 kresiel.
Smer-SD si drží 18,4 %, naopak Progresívne Slovensko má len mierny náskok 18,8 %.
Na sile naberá aj mimoparlamentná Republika, ktorá by obsadila tretiu priečku s 11,7 %. S miernym poklesom by sa do parlamentu dostal Hlas-SD so 7,4 %.
Top osmičku najsilnejších strán dopĺňa Hnutie Slovensko s 8,8 %, Sloboda a Solidarita s 8,4 %, Demokrati so 6,2 % a KDH 6 %.
Kto by sa nedostal do parlamentu?
Pred bránami Národnej rady SR by ostala strana Maďarská Aliancia so 4,7 %, potom SNS s 2,8 % a Sme Rodina so ziskom 2,5 %.