Lukáš Turčan
dnes 23. februára 2026 o 14:52
Čas čítania 0:34

PRIESKUM: Progresívne Slovensko klesá a Smer ich takmer dobehol. Súčasná koalícia by stratila väčšinu v parlamente

PRIESKUM: Progresívne Slovensko klesá a Smer ich takmer dobehol. Súčasná koalícia by stratila väčšinu v parlamente
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Najnovšie dáta agentúry Ipsos prinášajú zásadný zvrat.

Na základe najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N, ktorý realizovali vo februári 2026, najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko má pokles preferencií a od Smeru ju delí menej ako pol percenta.

Koalícia stráca väčšinu

Päťpercentnú hranicu by prekročilo celkom 8 strán. Súčasná koalícia by v parlamente nezískala potrebných 76 kresiel.

Smer-SD si drží 18,4 %, naopak Progresívne Slovensko má len mierny náskok 18,8 %.

Na sile naberá aj mimoparlamentná Republika, ktorá by obsadila tretiu priečku s 11,7 %. S miernym poklesom by sa do parlamentu dostal Hlas-SD so 7,4 %.

Top osmičku najsilnejších strán dopĺňa Hnutie Slovensko s 8,8 %, Sloboda a Solidarita s 8,4 %, Demokrati so 6,2 % a KDH 6 %.

Kto by sa nedostal do parlamentu?

Pred bránami Národnej rady SR by ostala strana Maďarská Aliancia so 4,7 %, potom SNS s 2,8 % a Sme Rodina so ziskom 2,5 %.

21. februára 2026 o 14:00 Čas čítania 0:49 AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
23. februára 2026 o 6:27 Čas čítania 0:29 Kúpil si jazdené auto? Do 30 dní musíš vybaviť túto zákonnú povinnosť Kúpil si jazdené auto? Do 30 dní musíš vybaviť túto zákonnú povinnosť
21. februára 2026 o 11:16 Čas čítania 0:51 Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Súvisiace témy:
Slovensko Politika Prieskumy preferencií
