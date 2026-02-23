Nový majiteľ musí do 30 dní nahlásiť zmenu vlastníka a vybaviť prepis vozidla.
Kúpa jazdeného auta sa môže zdať jednoduchá, no podpisom zmluvy sa všetko nekončí. Nový majiteľ musí do 30 dní nahlásiť zmenu vlastníka a vybaviť prepis vozidla na dopravnom inšpektoráte.
Dnes je celý proces jednoduchší než kedysi
Odhlásenie aj prihlásenie auta sa rieši jednou spoločnou žiadosťou a vybaviť ho môžeš na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte bez ohľadu na trvalý pobyt.
Pred návštevou úradu si priprav potrebné dokumenty: občiansky preukaz, malý aj veľký technický preukaz, doklad o nadobudnutí vozidla (napríklad kúpnu zmluvu), potvrdenie o novom povinnom zmluvnom poistení a prípadné splnomocnenie s overeným podpisom. Pôvodné PZP po prepise zaniká, preto musí mať nový majiteľ poistenie vybavené vopred.