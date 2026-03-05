Cieľom zmien je znížiť počet nepoistených vozidiel na slovenských cestách.
Na Slovensku by sa mali sprísniť pravidlá pre vozidlá bez povinného zmluvného poistenia (PZP). Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania.
Cieľom je znížiť počet nepoistených áut na cestách a zefektívniť kontrolu poistenia. Podľa odhadov jazdí na Slovensku viac ako 600-tisíc vozidiel bez PZP, pričom približne polovica z nich sa stále používa v premávke.
Prvým krokom má byť vyčistenie evidencie vozidiel
Autá, ktoré nebudú mať uzatvorené PZP viac ako 24 mesiacov, môžu byť hromadne vyradené z evidencie. Ich majitelia budú na tento krok vopred upozornení.
Novela zároveň zavádza automatické pokuty pre držiteľov vozidiel bez poistenia. Okresné úrady budú vychádzať z údajov Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Pokuta sa bude pohybovať od 120 do 900 eur, ak vozidlo nebude mať PZP viac ako 30 dní.
Ak majiteľ pokutu zaplatí do 15 dní, suma sa zníži o tretinu. Pri dlhodobom neplnení povinnosti bude možné pokutu ukladať opakovane. Zmeny sa dotknú aj technických a emisných kontrol. Vozidlo bez uzatvoreného PZP už nebude môcť takouto kontrolou prejsť.
Prvé opatrenia by mali začať platiť od mája 2026, ďalšie pravidlá vrátane automatických pokút od júla 2026.