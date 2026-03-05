V niektorých prípadoch môže dosiahnuť až päť mesačných platov.
Zamestnanci majú pri skončení pracovného pomeru v niektorých prípadoch nárok na odstupné. Ide o finančnú kompenzáciu, ktorú vypláca zamestnávateľ napríklad vtedy, keď firma ruší pracovné miesto, sťahuje prevádzku alebo sa zamestnanec stane nadbytočným, informoval Finsider.
Výška odstupného závisí najmä od počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa a od spôsobu skončenia pracovného pomeru. Zamestnanec môže dostať od jednej až po päť mesačných platov. Odstupné sa zvyčajne vypláca spolu s poslednou výplatou.
Na odstupné má nárok napríklad aj pracovník, ktorý nemôže ďalej vykonávať svoju prácu zo zdravotných dôvodov alebo nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce po presune firmy.
Odstupné si ľudia často zamieňajú s odchodným
Odchodné patrí zamestnancovi spravidla pri odchode do dôchodku a vypláca sa len raz počas pracovnej kariéry. Minimálne predstavuje jednu priemernú mesačnú mzdu, no suma môže byť vyššia, ak sa na tom zamestnanec dohodne so zamestnávateľom.
Odchodné je minimálne vo výške jedného platu, no môže byť aj vyššie. Firma ho vypláca len v prípade, ak pracovníka neprepustili pre úmyselný trestný čin. Ide o mzdový nárok, ktorý možno vymáhať aj súdnou cestou. Mnohí si tieto dva pojmy mýlia, no v praxi ide o odlišné situácie a nároky.