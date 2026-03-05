V roku 2027 plánuje Müller otvoriť ďalších päť až šesť predajní.
Nemecká sieť drogérií Müller pokračuje v rozširovaní svojich predajní na Slovensku. Na náš trh vstúpila v júni 2025 otvorením prvej predajne v Trenčíne a teraz plánuje ďalšie, informujú tvnoviny.sk.
Podľa spoločnosti otvorí tento rok na Slovensku štyri nové predajne. Okrem Nitry pribudnú aj v Bratislave, v nákupnom centre Avion a v Galérii Petržalka. Predajňa v Avione má byť zároveň najväčšia z plánovaných prevádzok. Firma zároveň pripravuje aj tretiu lokalitu v hlavnom meste.
Expanzia má pokračovať aj v ďalších rokoch
V roku 2027 plánuje Müller otvoriť ďalších päť až šesť predajní. Spoločnosť dnes pôsobí v deviatich krajinách Európy, vrátane Nemecka, Rakúska, Švajčiarska či Chorvátska.
