TASR
dnes 4. marca 2026 o 7:43
Čas čítania 0:35

Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín

Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
Zdroj: Pexels/Daria Shitsova

Ministerstvo vnútra ozrejmilo, že počet žiadostí o azyl zo strany študentov zo štyroch uvedených krajín vzrástol medzi rokmi 2021 a 2025 o viac než 470 percent.

Britská vláda v utorok oznámila, že zastaví vydávanie študentských víz pre občanov Afganistanu, Kamerunu, Mjanmarska a Sudánu, ako aj pracovných víz pre Afgancov. Toto rozhodnutie je súčasťou sprísnenia azylovej a migračnej politiky krajiny.


„Británia vždy poskytne útočisko ľuďom utekajúcim pred vojnou a prenasledovaním, ale náš vízový systém nesmie byť zneužívaný. Preto som prijala bezprecedentné rozhodnutie odmietnuť víza tým štátnym príslušníkom, ktorí sa snažia zneužiť našu veľkorysosť,“ uviedla ministerka Shabana Mahmoodová.


Ministerstvo vnútra ozrejmilo, že počet žiadostí o azyl zo strany študentov zo štyroch uvedených krajín vzrástol medzi rokmi 2021 a 2025 o viac než 470 percent.


Migrácia sa pritom stala kľúčovou témou britskej politiky, pričom pravicová strana Reform UK získava popularitu práve vďaka svojej protiimigračnej rétorike, píše AFP. Britské úrady dlhodobo zápasia s nelegálnym prechodom malých člnov cez Lamanšský prieliv z Francúzska, no zároveň čelia tlaku na zníženie počtu žiadateľov o azyl, ktorí prichádzajú aj legálnymi cestami.

anglicko, vlajka, veľká británia
Zdroj: Unsplash/A Perry/volně k užití
1. marca 2026 o 14:50 Čas čítania 0:33 Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
26. februára 2026 o 17:19 Čas čítania 0:25 Nárast osýpok v Európe: Vírus sa prenáša vzduchom, v miestnosti môže prežiť celé hodiny po odchode nakazeného Nárast osýpok v Európe: Vírus sa prenáša vzduchom, v miestnosti môže prežiť celé hodiny po odchode nakazeného
4. marca 2026 o 7:06 Čas čítania 1:03 Odporúčania pre Slovákov na Blízkom východe: Nepresúvajte sa medzi krajinami, radí MZVEZ Odporúčania pre Slovákov na Blízkom východe: Nepresúvajte sa medzi krajinami, radí MZVEZ
