Katarína Jánošíková
dnes 2. marca 2026 o 10:38
Čas čítania 0:48

Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie

Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie

Od roku 2026 štát ruší doterajšie pravidlo, podľa ktorého ste odvody platili až po prekročení určitého zárobku.

Od roku 2026 mení štát pravidlá pre tisíce živnostníkov. Najzásadnejšia zmena ruší doterajší systém, v ktorom povinnosť platiť odvody závisela od výšky príjmu v predchádzajúcom roku.

Povinné sociálne poistenie vznikne po novom automaticky každému podnikateľovi. Štát stanovil pevnú lehotu. Platiť začnete od prvého dňa šiesteho mesiaca po tom, ako získate oprávnenie na podnikanie. Systém tak už nebude skúmať, či ste presiahli stanovenú hranicu príjmov. Poistenie ukončíte rovnako priamočiaro  – zrušíte samotné oprávnenie, alebo podáte čestné vyhlásenie o ukončení činnosti.

Zmeny v sumách a vymeriavacích základoch

Reforma prináša aj nové pravidlá pre výpočet poistného. Vláda rozdeľuje živnostníkov do dvoch kategórií podľa výšky vymeriavacieho základu:

  • SZČO s nízkymi príjmami: Zaplatia odvody z minimálneho základu 396,24 €. To v praxi znamená mesačnú platbu vo výške približne 131 €.
  • Ostatní živnostníci: Pre túto skupinu stúpa minimálny vymeriavací základ na 914,40 €, čo výrazne zvýši ich mesačné výdavky na poistenie.

Čo to znamená v praxi?

Nové pravidlá urýchľujú vznik odvodovej povinnosti. Kým doteraz mohli začínajúci živnostníci profitovať z odvodových prázdnin niekedy až rok a pol, od roku 2026 sa táto lehota skracuje na necelých šesť mesiacov. Tisíce podnikateľov tak pocítia vyššie finančné zaťaženie oveľa skôr než doteraz.

Viac sa o všetkých dôležitých zmenách v roku 2026 dočítaš v tomto článku.
odvody, živnosť, živnostník
Zdroj: TASR/František Iván
3. apríla 2023 o 9:49 Čas čítania 0:50 ZOZNAM: Toto sú najpredávanejšie SUV na Slovensku, kraľujú lacné alternatívy ZOZNAM: Toto sú najpredávanejšie SUV na Slovensku, kraľujú lacné alternatívy
19. marca 2025 o 20:30 Čas čítania 0:24 Automobil Tesla má na STK veľké problémy. Častokrát ňou neprejde Automobil Tesla má na STK veľké problémy. Častokrát ňou neprejde
25. decembra 2025 o 8:01 Čas čítania 0:55 Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Automobilové novinky
