Týkať sa bude najmä tých, ktorí ročne zarobia do 3000 eur.
Koncom minulého roka schválila koalícia v rámci konsolidačných opatrení nový minimálny odvod pre živnostníkov. Bez ohľadu na výšku príjmu by mali od júla platiť Sociálnej poisťovni najmenej 131 eur mesačne. Opatrenie vyvolalo kritiku najmä medzi drobnými živnostníkmi, informovali tvnoviny.sk.
Minister práce Erik Tomáš po kritike pripustil výnimku
Tá sa bude týkať samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ročne zarobia do 3000 eur, teda približne 250 eur mesačne v hrubom. Podľa daňového experta Jozefa Mihála ide najmä o ľudí, ktorí podnikajú popri zamestnaní, napríklad ženy na materskej dovolenke alebo starobných dôchodcov.
Pre živnostníkov s o niečo vyššími príjmami môže byť nový odvod výraznou záťažou. Niektorí preto podľa odborníkov môžu zvažovať aj zrušenie živnosti.
Rezort práce odhaduje, že výnimka spôsobí výpadok približne 40 miliónov eur v rozpočte. Zmenu zákona chce vláda presadiť prostredníctvom poslaneckého návrhu.