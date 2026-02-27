Bez rezervy môže už krátkodobý výpadok príjmu spôsobiť vážne problémy.
Podiel slovenských domácností, ktoré žijú od výplaty k výplate, sa podľa údajov NBS znížil. Domácnosti bez majetku v tejto situácii klesli zo 6 % na 3 %. Znížil sa aj podiel tých, ktorí síce žijú od výplaty k výplate, ale vlastnia majetok, najčastejšie nehnuteľnosť – z 35 % na 23 %, informuje Finax v tlačovej správe.
Rozhoduje finančná gramotnosť
Najviac ohrození sú nezamestnaní a ľudia s nižším vzdelaním. Významnú úlohu zohráva finančná gramotnosť, medzi domácnosťami s nízkou finančnou gramotnosťou žije od výplaty k výplate až 43 %, pri vysokej finančnej gramotnosti je to 17 %.
Peniaze viazané v nehnuteľnostiach
Slováci majú väčšinu majetku viazanú v nehnuteľnostiach, až 93 % obyvateľov býva vo vlastnom. Hoci je vlastné bývanie vnímané ako istota, peniaze uložené v nehnuteľnosti nie sú rýchlo dostupné.
Je potrebné zbaviť sa drahých dlhov
Odborníci odporúčajú najskôr znížiť drahé dlhy, najmä tie s úrokom nad 5 %, napríklad ich konsolidáciou. Následne je dôležité vybudovať si finančnú rezervu, najprv aspoň 1 000 eur, neskôr vo výške troch až šiestich mesačných výdavkov. Ideálne je odkladať si minimálne 10 % z príjmu formou trvalého príkazu.
Investície ako doplnok k bývaniu
Pre dlhodobú finančnú stabilitu sa odporúča doplniť vlastníctvo nehnuteľnosti aj o investície, napríklad do ETF fondov, ktoré môžu slúžiť ako flexibilný zdroj financií v prípade potreby.