Natália Mišániová
včera 4. marca 2026 o 20:51
Čas čítania 0:29

Herec Martin Durkáč neuspel s odvolaním: Súd potvrdil desaťročný trest za smrť partnera

Herec Martin Durkáč neuspel s odvolaním: Súd potvrdil desaťročný trest za smrť partnera
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Herca po vyhlásení rozsudku eskortovali priamo do väzenia.

Herec a muzikálový spevák Martin Durkáč na prešovskom krajskom súde neuspel s odvolaním. Súd potvrdil rozsudok, podľa ktorého si musí za mrežami odpykať desať rokov väzenia, informujú tvnoviny.sk.

Podľa obžaloby mal v noci z 23. na 24. novembra 2022 v byte na sídlisku Sekčov v Prešove po hádke a pod vplyvom alkoholu na smrť napadnúť svojho 29-ročného partnera Michala, s ktorým býval. Muž utrpel vážne zranenia vrátane zlomenín končatín a rebier či opuchu mozgu.

Vraždu sa snažil hodiť na svoju mamu

Durkáč počas procesu tvrdil, že je nevinný, a snažil sa vinu pripísať svojej matke, ktorá bola v tom čase v byte. Tá však medzičasom zomrela.

Krajský súd odvolanie zamietol a potvrdil pôvodný trest. Odsúdeného herca po pojednávaní eskortovali priamo do väzenia.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Facebook/Polícia SR – Bratislavský kraj
