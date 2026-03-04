Herca po vyhlásení rozsudku eskortovali priamo do väzenia.
Herec a muzikálový spevák Martin Durkáč na prešovskom krajskom súde neuspel s odvolaním. Súd potvrdil rozsudok, podľa ktorého si musí za mrežami odpykať desať rokov väzenia, informujú tvnoviny.sk.
Podľa obžaloby mal v noci z 23. na 24. novembra 2022 v byte na sídlisku Sekčov v Prešove po hádke a pod vplyvom alkoholu na smrť napadnúť svojho 29-ročného partnera Michala, s ktorým býval. Muž utrpel vážne zranenia vrátane zlomenín končatín a rebier či opuchu mozgu.
Vraždu sa snažil hodiť na svoju mamu
Durkáč počas procesu tvrdil, že je nevinný, a snažil sa vinu pripísať svojej matke, ktorá bola v tom čase v byte. Tá však medzičasom zomrela.
Krajský súd odvolanie zamietol a potvrdil pôvodný trest. Odsúdeného herca po pojednávaní eskortovali priamo do väzenia.