Finančná správa však upozorňuje, že ak má prevádzka stanovený cenník, o dobrovoľnom príspevku hovoriť nemožno.
Krčma z Oravskej Polhory v areáli Múzea slovenskej dediny sa dostala do pozornosti pre spôsob, akým prijíma platby za občerstvenie. Redakcia Aktuality.sk pri návšteve nedostala za objednávku pokladničný doklad. Riaditeľka múzea Zuzana Ďurčová to vysvetlila tým, že nešlo o klasickú platbu, ale o dobrovoľný príspevok určený napríklad na chod múzea či starostlivosť o zvieratá.
V prevádzke však bol dostupný cenník s konkrétnymi cenami produktov. Podľa Finančnej správy v takom prípade nemožno hovoriť o dobrovoľnom príspevku. Zákon o evidencii tržieb navyše takýto pojem nepozná.
Rozhoduje, či ide o podnikanie
Finančná správa vysvetľuje, že kultúrna organizácia pri svojej bežnej činnosti nemusí automaticky evidovať tržby cez eKasu. Ak však prevádzkuje pre verejnosť napríklad bufet alebo krčmu ako podnikateľskú činnosť, prijaté tržby už musí evidovať.
Finančná správa zároveň uviedla, že sa zaoberá všetkými podnetmi a možné riziká vyhodnocuje aj na základe verejne dostupných informácií. Či však plánuje konkrétnu kontrolu tejto prevádzky, pre daňové tajomstvo neuviedla.