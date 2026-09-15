Hlasovanie potrvá do 16. októbra a víťaza vyhlásia na galavečere 29. októbra v Bratislave.
Verejnosť bude môcť od 16. septembra hlasovať v ankete Lekárnik roka 2026. Spomedzi desiatich finalistov vyberie víťaza Ceny verejnosti. Hlasovanie potrvá do 16. októbra prostredníctvom online formulára na stránke ankety.
Desiatku finalistov vybrala odborná porota, ktorá hodnotila ich vedomosti, prínos pre farmáciu, kvalitu poskytovanej starostlivosti či profesijný príbeh. Okrem verejnosti rozhodne o svojom víťazovi aj odborná porota. Mená laureátov oznámia 29. októbra na galavečere v Bratislave.
Tretí ročník ankety sa koná pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR. Jeho súčasťou bude aj konferencia FÓRUM FARMÁCIE, ktorá sa tento rok zameria napríklad na rastúcu úlohu lekární v prevencii a očkovaní, spoluprácu lekárnikov s lekármi či nové trendy vo farmácii.