Ministerstvo zdravotníctva pracuje na sprístupnení liekov na benzínových pumpách. Má to jednu podmienku

Podobný predaj v západnej Európe funguje dlhodobo.
Ministerstvo zdravotníctva SR podľa šéfa rezortu Kamila Šaška (Hlas-SD) pracuje na sprístupnení liekov na benzínových pumpách. Vyplýva to z jeho odpovede na novinársku otázku po stredajšom rokovaní vlády.
„Tie lieky musia byť za nejakých podmienok skladované alebo predávané. Pokiaľ toto bude zabezpečené, tak ja som absolútne za. Pokiaľ viem, tak sa na tom aj pracuje,“ povedal minister.
V Českej republike je už dlhé roky možné predávať niektoré lieky bez receptu aj v obchodoch, na pumpách či drogériách. Ide o obmedzený zoznam prípravkov (napr. nízke dávky ibuprofénu, paracetamolu), ktoré sa smú dávať do samostatných polic mimo lekárne.
21. februára 2026 o 11:16 Čas čítania 0:51 Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
26. februára 2026 o 9:48 Čas čítania 0:42 Za diaľničnú známku môžeš dostať späť peniaze. Musíš však splniť viaceré podmienky