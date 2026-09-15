Podľa ministra ide aj o dôležitý krok k zachovaniu košickej fabriky, ktorá zamestnáva približne 8 500 ľudí.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba podpísal so zástupcami U.S. Steel – Nippon Steel Slovakia dve zmluvy o finančnej podpore z Modernizačného fondu. Peniaze majú smerovať na ekologickejšiu výrobu ocele a technických plynov v košickej oceliarni.
Jedna zo zmlúv sa týka vybudovania elektrickej oblúkovej pece, druhá zariadenia na delenie vzduchu. Cieľom investícií je znížiť emisie pri výrobe a zároveň udržať priemyselnú výrobu na východe Slovenska.
Taraba zdôraznil, že oceliareň zamestnáva približne 8 500 ľudí, pričom ďalšie pracovné miesta sú naviazané na jej dodávateľov. Podľa ministra ešte vlani nebolo isté, či japonskí investori budú chcieť vo výrobe v Košiciach pokračovať. Dohodu preto označil za dôležitý krok pre zachovanie fabriky a pracovných miest.