Šokovaní rodičia museli pre svoje neplnoleté deti narýchlo posielať odvoz a v celom prípade už podávajú trestné oznámenie.
Školský zájazd do Anglicka nabral pre osem študentov maďarského gymnázia v Šahách nečakaný a dramatický spád. Počas poslednej noci vo francúzskom mestečku Forbach neďaleko nemeckých hraníc sa mala skupinka šiestich chlapcov a dvoch dievčat vo veku od 15 do 17 rokov správať nevhodne a rušiť nočný pokoj, uvádza portál tnlive.sk.
Vedúca zájazdu sa rozhodla pre radikálny krok – skupinu študentov nechala na mieste a so zvyškom autobusu odišla späť na Slovensko. Spolu s neplnoletými gymnazistami zostal vo Francúzsku aj ich pedagóg.
Šokovaní rodičia a vypršané poistenie
Pre rodičov zanechaných detí znamenala táto správa obrovský šok. Keďže študentom o polnoci končilo cestovné poistenie, museli v zrýchlenom režime zorganizovať a poslať náhradný autobus, čím sa výlet výrazne skomplikoval a predražil.
Organizátorka zájazdu trvá na tom, že konala v súlade s vopred stanovenými podmienkami. Rodičia však považujú takýto postup za neakceptovateľný hazard s bezpečnosťou ich detí a vo veci podávajú trestné oznámenie.