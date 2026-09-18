Ostré vyhlásenie prichádza priamo počas zasadnutia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni.
Sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong vo štvrtok vyhlásila, že status KĽDR ako jadrovej veľmoci je „absolútny“. Osoby, ktoré dúfajú v denuklearizáciu krajiny označila za idiotov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Severná Kórea si status krajiny s jadrovými zbraňami zakotvila aj právne a jej vedenie vyhlásilo tento arzenál za stály a nezvratný.
Americký prezident Donald Trump nedávno vyhlásil, že Pchjongjang vlastní 57 „veľmi silných“ jadrových zbraní, Južná Kórea ich počet stanovila na 80 až 120.
„Postavenie KĽDR ako jadrovej veľmoci je absolútne a nič ho nemôže zvrátiť,“ uviedla Kim Jo-čong podľa severokórejskej agentúry KCNA. Jadrový arzenál Pchjongjangu „výrazne prispieva k odstrašovaniu úplne neprijateľných činov zo strany medzinárodných darebákov“, dodala.
Vyjadrenie Kim Jo-čong prišlo v čase, kedy sa vo Viedni koná Generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Podľa sestry severokórejského vodcu sa očakáva, že tam zaznejú „známe hlúpe reči“ o snahách na denuklearizáciu KĽDR.
„Ak veria, že je to skutočne možné, budú iba počúvať slová idiotov... Bez ohľadu na to, ako rétoricky to nepriateľské sily môžu popierať, skutočnosť, v ktorej je jadrové postavenie KĽDR natrvalo fyzicky aj právne ustanovené, sa nemôže ani trochu zmeniť,“ uzavrela Kim Jo-čong.