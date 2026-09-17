Mladí ľudia v Európskej únii opúšťajú rodičovské hniezdo v priemere vo veku 26,3 roka.
Osamostatňovanie mladých ľudí v Európskej únii sa opäť mierne posunulo. Podľa najnovších údajov Eurostatu za rok 2025 opúšťali mladí Európania rodičovské hniezdo v priemernom veku 26,3 roka, čo predstavuje drobný nárast oproti 26,2 roka z predchádzajúceho roka. Tento európsky priemer sa pritom dlhodobo drží okolo hranice 26 rokov už od roku 2002.
Slovensko však v tomto porovnaní dopadlo mimoriadne nelichotivo. Spolu s Gréckom sa delíme o druhú najhoršiu priečku v celej EÚ s priemerným vekom odchodu až 30,9 roka. Horšie je na tom už len Chorvátsko (31,5 roka) a hranicu 30 rokov prekročilo ešte Španielsko s Talianskom (zhodne 30,2 roka). Na opačnom konci rebríčka dominujú Severské štáty na čele s Fínskom (21,4 roka), Dánskom (21,8 roka) či Estónskom a Litvou (zhodne 22,7 roka).
Čím skorší odchod z domu, tým vyššia zamestnanosť
Nové dáta zároveň poukazujú na zaujímavú priamu úmeru medzi osamostatnením sa a úspechom na trhu práce. Priemerná miera zamestnanosti mladých ľudí vo veku 20 až 29 rokov dosiahla v EÚ úroveň 65,5 %. V krajinách, kde sa mladí sťahujú od rodičov skôr než je európsky priemer – ako napríklad v Holandsku, Dánsku, Nemecku či Švédsku –, dosahuje zamestnanosť mladých podstatne vyššie čísla.
Naopak, v štátoch ako Grécko, Chorvátsko, Španielsko, Taliansko a Slovensko, kde mladí zostávajú v rodičovskom dome podstatne dlhšie, je zamestnanosť dvadsiatnikov výrazne pod priemerom Únie.