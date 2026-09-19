Obaja sa budú výrazne podieľať na tvorbe nového programu s názvom Reštart Slovenska.
Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) pokračuje v rozširovaní svojho tímu. Do radov strany oficiálne vstupujú poslanci Národnej rady SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký. Obaja zákonodarcovia budú zohrávať kľúčovú úlohu pri príprave komplexného straníckeho programu pod názvom Reštart Slovenska.
Predseda SaS Branislav Gröhling tento krok vníma ako logické vyústenie dlhodobej úzkej spolupráce a spájania ľudí s konkrétnymi výsledkami, ktorí majú pomôcť vrátiť krajinu na správnu koľaj.
Marcinková pre rodinu, Ledecký na sociálne reformy
Vladimíra Marcinková si ako hlavné priority stanovila reformu rodinnej a pacientskej politiky, pričom mimoriadny dôraz kladie na nespochybniteľné zahraničnopolitické smerovanie Slovenska v štruktúrach Európskej únie a NATO. Podľa jej slov krajina v súčasnosti akútne potrebuje silnú pravicovú a proeurópsku silu.
Vladimír Ledecký zas do SaS prináša bohaté skúsenosti zo samosprávy a sociálnej oblasti. Jeho cieľom je riešiť problematiku vylúčených komunít, bojovať s generačnou chudobou a presadiť reformu verejnej správy tak, aby systém nepodporoval závislosť od štátu, ale motivoval ľudí ku vzdelaniu a samostatnosti.