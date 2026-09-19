SaS má nové posily: Do strany vstúpili Marcinková a Ledecký, skladajú tím pre reštart
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TASR
včera 19. septembra 2026 o 19:05
Čas čítania 0:37

SaS má nové posily: Do strany vstúpili Marcinková a Ledecký, skladajú tím pre reštart

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SaS má nové posily: Do strany vstúpili Marcinková a Ledecký, skladajú tím pre reštart
Zdroj: Facebook/Vladimíra Marcinková

Obaja sa budú výrazne podieľať na tvorbe nového programu s názvom Reštart Slovenska.

Opozičná Sloboda a Solidarita (SaS) pokračuje v rozširovaní svojho tímu. Do radov strany oficiálne vstupujú poslanci Národnej rady SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký. Obaja zákonodarcovia budú zohrávať kľúčovú úlohu pri príprave komplexného straníckeho programu pod názvom Reštart Slovenska.

Predseda SaS Branislav Gröhling tento krok vníma ako logické vyústenie dlhodobej úzkej spolupráce a spájania ľudí s konkrétnymi výsledkami, ktorí majú pomôcť vrátiť krajinu na správnu koľaj.

Marcinková pre rodinu, Ledecký na sociálne reformy

Vladimíra Marcinková si ako hlavné priority stanovila reformu rodinnej a pacientskej politiky, pričom mimoriadny dôraz kladie na nespochybniteľné zahraničnopolitické smerovanie Slovenska v štruktúrach Európskej únie a NATO. Podľa jej slov krajina v súčasnosti akútne potrebuje silnú pravicovú a proeurópsku silu.

Vladimír Ledecký zas do SaS prináša bohaté skúsenosti zo samosprávy a sociálnej oblasti. Jeho cieľom je riešiť problematiku vylúčených komunít, bojovať s generačnou chudobou a presadiť reformu verejnej správy tak, aby systém nepodporoval závislosť od štátu, ale motivoval ľudí ku vzdelaniu a samostatnosti.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Vladimíra Marcinková
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