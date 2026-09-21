Konečné výsledky oznámia 25. septembra
Kremeľská strana Jednotné Rusko podľa priebežných výsledkov zvíťazila vo voľbách do Štátnej dumy. Po spracovaní viac ako 95 percent volebných protokolov získala 57,83 percenta hlasov.
Na druhom mieste skončili komunisti (KPRF) s 13,81 percenta, nasledovala LDPR s 8,98 percenta a strana Noví ľudia so 7,96 percenta. Spravodlivé Rusko sa pohybuje tesne pod päťpercentnou hranicou.
Podľa predbežných údajov by Jednotné Rusko mohlo v 450-člennej Štátnej dume obsadiť 355 kresiel, čím by získalo ústavnú väčšinu. Konečné výsledky má ruská Ústredná volebná komisia oznámiť 25. septembra. Voľby sa v Rusku konali od 18. do 20. septembra.
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