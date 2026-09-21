Tragédia v Nórsku: Pri nehode rybárskej lode zomrel Čech, ďalší traja sú nezvestní bez nádeje na prežitie
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Daniel Zbudila
dnes 21. septembra 2026 o 7:18
Čas čítania 0:48

Tragédia v Nórsku: Pri nehode rybárskej lode zomrel Čech, ďalší traja sú nezvestní bez nádeje na prežitie

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Tragédia v Nórsku: Pri nehode rybárskej lode zomrel Čech, ďalší traja sú nezvestní bez nádeje na prežitie
Zdroj: Flickr/Jim Trodel/voľne na použitie

Miestna polícia nedáva príbuzným takmer žiadnu nádej a nepredpokladá, že by niekto zo zvyšných troch nezvestných prežil.

Rybársky výlet štvorice českých turistov na západe Nórska sa premenil na obrovskú tragédiu. Muži si v piatok ráno prenajali malú rybársku loď v blízkosti ostrova Averöya nedaleko mesta Kristiansund s plánom vrátiť sa na breh ešte pred zotmením, píšu Topky.

Keď sa v dohodnutom čase neohlásili, nórske záchranné zložky (HRS) spustili rozsiahlu pátraciu akciu, do ktorej nasadili aj záchranársky vrtuľník. V sobotu sa im podarilo objaviť vyhľadávané plavidlo, no bolo úplne prázdne a bez posádky.

Našli jedno telo, pátranie po ďalších prerušili

České ministerstvo zahraničných vecí oficiálne potvrdilo, že na palube lode boli štyria občania Českej republiky. Záchranárom sa zatiaľ podarilo z vody vytiahnuť telo jedného z nich, po zvyšných troch sa naďalej pátralo.

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Miestne policajné orgány sa však vyjadrili, že vzhľadom na okolnosti, mrazivé podmienky a strávený čas vo vode nepredpokladajú, že by niekto z troch nezvestných nehodu prežil. Rozsiahlu pátraciu operáciu museli záchranári v sobotu večer prerušiť pre výrazné zhoršenie počasia a tmu.

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Náhľadový obrázok: Pexels/Deimantas Viburys
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