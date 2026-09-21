Miestna polícia nedáva príbuzným takmer žiadnu nádej a nepredpokladá, že by niekto zo zvyšných troch nezvestných prežil.
Rybársky výlet štvorice českých turistov na západe Nórska sa premenil na obrovskú tragédiu. Muži si v piatok ráno prenajali malú rybársku loď v blízkosti ostrova Averöya nedaleko mesta Kristiansund s plánom vrátiť sa na breh ešte pred zotmením, píšu Topky.
Keď sa v dohodnutom čase neohlásili, nórske záchranné zložky (HRS) spustili rozsiahlu pátraciu akciu, do ktorej nasadili aj záchranársky vrtuľník. V sobotu sa im podarilo objaviť vyhľadávané plavidlo, no bolo úplne prázdne a bez posádky.
#Kristiansund kl.22:00 Hovedredningssentralen har igangsatt søk etter en savnet fiskebåt utenfor Averøya. Det skal være fire utenlandske turister som gikk ut for å fiske i morgentimene som ikke har returnert. HRS har sendt redningshelikopter og fartøy til område for søk.— HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) September 18, 2026
Našli jedno telo, pátranie po ďalších prerušili
České ministerstvo zahraničných vecí oficiálne potvrdilo, že na palube lode boli štyria občania Českej republiky. Záchranárom sa zatiaľ podarilo z vody vytiahnuť telo jedného z nich, po zvyšných troch sa naďalej pátralo.
Miestne policajné orgány sa však vyjadrili, že vzhľadom na okolnosti, mrazivé podmienky a strávený čas vo vode nepredpokladajú, že by niekto z troch nezvestných nehodu prežil. Rozsiahlu pátraciu operáciu museli záchranári v sobotu večer prerušiť pre výrazné zhoršenie počasia a tmu.