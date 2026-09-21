Opatrenia by mohli obmedziť finančné operácie súdu, nákup IT služieb, poistenie či prácu vyšetrovateľov.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pripravuje sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu (ICC). Podľa zdrojov agentúry Reuters by ich Washington mohol oznámiť už v najbližších dňoch.
USA už v minulosti sankcionovali niektorých sudcov a prokurátorov ICC, tentoraz by sa však opatrenia mohli týkať samotného súdu. Washington dlhodobo kritizuje jeho činnosť a žiada napríklad zrušenie zatykačov na izraelských predstaviteľov. Spojené štáty zároveň nie sú členom ICC.
Prípadné sankcie by mohli výrazne zasiahnuť fungovanie súdu. Americkým firmám a občanom by mohli obmedziť poskytovanie financií, služieb či technológií ICC. Problémy by sa tak mohli týkať napríklad bankových operácií, IT služieb, poistenia či vyplácania zamestnancov.
Podľa denníka The Wall Street Journal by rozhodnutie mohlo prísť už tento týždeň počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.