Okamžitých platieb sa problém netýka a centrálna banka ubezpečuje, že peniaze klientov sú v bezpečí.
Národná banka Slovenska rieši technickú poruchu systému SIPS, ktorý zabezpečuje spracovanie domácich platieb medzi bankami. Problém vznikol v stredu ráno počas stavebných prác.
Niektoré platby preto môžu na účet doraziť s oneskorením. Problém sa týka prevodov, ktoré sa bežne pripisujú nasledujúci pracovný deň, nie okamžitých platieb.
NBS ubezpečuje, že peniaze klientov sú v bezpečí a platby sa nestratia. Po obnovení systému ich banky spracujú. Klientov zároveň vyzýva, aby už zadané platby neposielali znova.
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