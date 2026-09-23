Štefan Harabin, Pavol Slota a Michala Gánovská sa zúčastnili na ruských parlamentných voľbách ako zahraniční pozorovatelia.
Štefan Harabin, Pavol Slota a Michala Gánovská sa počas parlamentných volieb v Rusku objavili ako zahraniční pozorovatelia. Harabin sledoval hlasovanie na Sibíri, Slota a Gánovská v Moskve. Všetci opisovali priebeh volieb pozitívne, informoval denník SME.
Nezávislí pozorovatelia chýbali
Európska platforma pre demokratické voľby (EPDE) však upozornila, že na voľby nedohliadala žiadna nezávislá pozorovateľská misia. Russian Election Monitor zároveň poukázal na obmedzený výber kandidátov, hlasovanie na okupovaných ukrajinských územiach či podozrenia z falšovania hlasov a zvyšovania účasti.
Harabin pôsobil v rámci organizácie IAPEE, ktorá vznikla tento rok v Moskve. EPDE ju spája s pozorovateľmi, ktorí sa v minulosti podieľali na legitimizovaní volieb označovaných platformou za nedemokratické.