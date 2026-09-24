Ruská armáda na mesto zaútočila balistickými raketami, čo vyvolalo sériu silných výbuchov vo viacerých obvodoch.
Ruské jednotky v noci na štvrtok zaútočili na Kyjev balistickými raketami. Po vyhlásení leteckého poplachu bolo v meste počuť niekoľko silných výbuchov. Primátor mesta Vitalij Kličko následne uviedol, že pri útoku zahynuli dvaja ľudia a ďalších šesť utrpelo zranenia. Informovala o tom agentúra DPA.
Záchranári zasahovali vo viacerých častiach mesta. V jednom z obvodov trosky rakety poškodili okná a fasádu pôrodnice. Vnútri budovy sa nikto nezranil, jeden človek však zahynul na parkovisku pred objektom.
V ďalšej časti mesta bol poškodený bytový dom. Pod jeho troskami môžu byť ľudia, uviedol Kličko. Miestne médiá informovali aj o viacerých požiaroch.
Útok sa začal po 01:00 miestneho času (polnoc SELČ), pričom Kyjev už predtým počas dňa zaznamenal 11 leteckých poplachov. Ruské jednotky na Kyjev opakovane útočili aj rýchlymi dronmi s prúdovým pohonom, proti ktorým má ukrajinská protivzdušná obrana obmedzené možnosti. Ukrajine zároveň chýba munícia na zachytávanie balistických rakiet.
Pri útokoch na Kyjev, ktoré ruská armáda podnikla v stredu, podľa Klička zahynuli dvaja ľudia a 45 ďalších utrpelo zranenia.