Médiá tvrdia, že opatrenie porušuje prvý dodatok americkej ústavy, ktorý chráni slobodu prejavu a tlače.
Americké médiá CNN, MS NOW a Politico podali žalobu na administratívu prezidenta Donalda Trumpa po tom, ako ich novinárom zakázali vstup do Bieleho domu. Médiá tvrdia, že zákaz porušuje ich práva vyplývajúce z prvého dodatku americkej ústavy.
Trump zákaz oznámil v piatok a médiá obvinil z nepravdivého informovania. Už v sobotu ich reportérov do areálu Bieleho domu nepustili a odobrali im akreditácie.
CNN, MS NOW a Politico teraz žiadajú súd vo Washingtone, aby zákaz označil za protiústavný a zabránil administratíve v jeho uplatňovaní.
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