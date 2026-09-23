Mercedes varuje pred zatvorením dvoch závodov v Nemecku. Zamestnancom navrhuje pracovať viac za rovnakú mzdu
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TASR
dnes 23. septembra 2026 o 11:11
Čas čítania 0:17

Mercedes varuje pred zatvorením dvoch závodov v Nemecku. Zamestnancom navrhuje pracovať viac za rovnakú mzdu

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Mercedes varuje pred zatvorením dvoch závodov v Nemecku. Zamestnancom navrhuje pracovať viac za rovnakú mzdu
Zdroj: TASR/DPA

Ohrozený je jeden závod na montáž áut a jeden na výrobu pohonných jednotiek.

Automobilka Mercedes-Benz varuje, že ak sa jej nepodarí výrazne znížiť náklady, v Nemecku môže zatvoriť dva závody – jeden na montáž áut a druhý na výrobu pohonných jednotiek.

„Naším jasným cieľom je zachovať všetky nemecké závody,“ uviedol člen predstavenstva Michael Schiebe. Podľa neho však musí firma nájsť spôsob, ako znížiť náklady.

Mercedes-Benz už spustil opatrenia na zvýšenie produktivity. Vedenie zároveň navrhlo nemeckým zamestnancom, aby za rovnakú mzdu pracovali viac, čo vyvolalo verejnú diskusiu.

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Náhľadový obrázok: TASR/DPA
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