Medzi obeťami je aj 38-ročná bežkyňa Elizabeth Moselakgomová, ktorá sa nevrátila z ranného tréningu.
Obyvateľky Juhoafrickej republiky čelia hrozivej realite. V okolitých oblastiach medzinárodného letiska v Johannesburgu, predovšetkým v štvrti Kempton Park, sa v posledných týždňoch našlo celkovo sedem tiel zavraždených žien, píše iDnes.cz.
Najmenej štyri z nich boli objavené polonahé s viditeľnými podliatinami a znakmi násilia. Tragická séria incidentov opätovne poukázala na alarmujúcu úroveň femicíd – teda úmyselného vraždenia žien len pre ich pohlavie –, s ktorou sa krajina dlhodobo nevie vysporiadať.
Prípad obľúbenej bežkyne spojil komunitu
Spúšťačom masívnych protestov sa stal prípad 38-ročnej Elizabeth Moselakgomovej, ktorá sa v pondelok 9. septembra nevrátila z bežného tréningu. Keď si jej 8-ročná dcéra všimla, že mama nie je doma, zalarmovala príbuzných a tí okamžite kontaktovali políciu.
Po niekoľkodňovom pátraní jej telo našli a rodina ho v pondelok oficiálne identifikovala. Smrť aktívnej športovkyne vyvolala vlnu solidarity a bežecké kluby po celej krajine zorganizovali spomienkové akcie na jej počesť, pričom jej priatelia dúfajú, že tragédia konečne donúti úrady konať.
Rady polície vyvolali hnev, štatistiky sú mrazivé
Reakcia polície však namiesto pocitu bezpečia priniesla ďalšiu vlnu rozhorčenia. Vyšetrovatelia totiž ženám odporučili, aby v oblasti Kempton Park nechodili behávať same, vyhýbali sa odľahlým miestam a cvičili len v skupinách. Aktivistické hnutie Women For Change reagovalo s obrovským hnevom a zdôraznilo, že ženy už robia absolútne všetko pre to, aby prežili, a odmietajú znášať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť.
Situácia v Juhoafrickej republike dosahuje rozmery národnej krízy, čo priznáva aj prezident Cyril Ramaphosa. Podľa najnovších oficiálnych údajov polície bolo v krajine za obdobie do konca marca 2024 zavraždených vyše 27 600 ľudí, pričom až 5 578 obetí tvorili práve ženy. Z Juhoafrickej republiky to robí jedno z najnebezpečnejších miest pre život žien na celom svete.