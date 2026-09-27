Nová pasca na nepoistené autá: Štát ich odhalí aj bez policajnej kontroly, hrozia pokuty aj vyradenie z evidencie
0
0
0
TASR
dnes 27. septembra 2026 o 15:45
Čas čítania 1:14

Nová pasca na nepoistené autá: Štát ich odhalí aj bez policajnej kontroly, hrozia pokuty aj vyradenie z evidencie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nová pasca na nepoistené autá: Štát ich odhalí aj bez policajnej kontroly, hrozia pokuty aj vyradenie z evidencie
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Od októbra vstupujú do praxe prísnejšie pravidlá pre PZP.

Od októbra vstupuje do praxe automatický systém, ktorý prepája evidenciu vozidiel s databázou poistiek. Štát tak odhalí nepoistené auto bez toho, aby ho policajná hliadka musela fyzicky zastaviť na ceste. Vodičom bez platného povinného zmluvného poistenia (PZP) hrozia nové pokuty, stopka na stanici technickej kontroly (STK) a v najhoršom prípade aj vyradenie auta z evidencie. Uviedla to Juliana Arvaiová, riaditeľka pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk.


Spresnila, že od októbra vstupujú do praxe prísnejšie pravidlá pre PZP. Ak vozidlo zostane bez poistenia viac ako 30 dní, okresný úrad pošle majiteľovi pokutu automaticky, aj bez zastavenia políciou. Pri dlhodobom ignorovaní hrozia opakované sankcie a pri autách nepoistených viac ako dva roky dokonca plošný a trvalý výmaz z evidencie.


„Systém bude pracovať s údajmi z registrov vo väčšej miere, takže nepoistené vozidlá odhalí rýchlo a systematicky. Vodičom odporúčam preveriť si včas nielen platnosť zmluvy k PZP, ale aj správnosť evidovaných údajov o vozidle. Pri zmene poisťovne či uzatvorení novej poistky si určite treba odložiť aj potvrdenie,“ zdôrazňuje Arvaiová.

Pokuty až do výšky niekoľko stoviek eur

Sankcie sú podľa nej odstupňované podľa hmotnosti vozidla - od 120 eur pri prívesoch do 750 kg, cez 300 eur pri osobných autách (do 3,5 tony), 600 eur pri nákladných autách (do 12 ton) až po 900 eur pri najťažšej technike. Po 150 dňoch bez poistenia prichádza ďalšia pokuta, tentoraz v dvojnásobnej výške.

18. septembra 2026 o 15:36 Čas čítania 0:10 D1 pri Trnave je po nehode neprejazdná. Zrazili sa štyri vozidlá, polícia odkláňa dopravu D1 pri Trnave je po nehode neprejazdná. Zrazili sa štyri vozidlá, polícia odkláňa dopravu


„Pokutu však možno výrazne znížiť rýchlou reakciou. Pri úhrade do 15 dní človek zaplatí len dve tretiny. Ak si v tejto lehote zároveň dojedná PZP alebo upraví stav auta v evidencii, účet sa skreše len na jednu tretinu pôvodnej sumy,“ podčiarkla.


Dodala, že okrem úradných pokút čaká šoférov zásadná stopka pri technickej a emisnej kontrole (EK). Bez overeného PZP v systéme auto STK ani EK neabsolvuje, je automaticky nespôsobilé a nesmie jazdiť v cestnej premávke. Arvaiová preto odporúča skontrolovať si poistku aj údaje ešte pred návštevou kontrolného strediska.

26. septembra 2026 o 18:20 Čas čítania 0:51 REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
18. septembra 2026 o 16:16 Čas čítania 0:38 REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku REBRÍČEK: Toto sú najzadlženejšie mestá na Slovensku
21. septembra 2026 o 19:20 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/Dano Veselský
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Doprava Ekonomika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
27-ročný Dominik si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
27-ročný Dominik si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
včera o 09:26
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
dnes o 07:30
Koniec príplatkom za lístky pre seniorov? Minister Ráž prikázal železniciam znížiť vekovú hranicu na staniciach aj vo vlakoch
Koniec príplatkom za lístky pre seniorov? Minister Ráž prikázal železniciam znížiť vekovú hranicu na staniciach aj vo vlakoch
dnes o 15:00
Rebríček najlepších krajín pre život v roku 2026 ovládol nečakaný víťaz, Slovensko predbehlo aj Nórsko
Rebríček najlepších krajín pre život v roku 2026 ovládol nečakaný víťaz, Slovensko predbehlo aj Nórsko
včera o 18:20
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
včera o 18:20
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
včera o 09:26
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
dnes o 07:30
Koniec príplatkom za lístky pre seniorov? Minister Ráž prikázal železniciam znížiť vekovú hranicu na staniciach aj vo vlakoch
Koniec príplatkom za lístky pre seniorov? Minister Ráž prikázal železniciam znížiť vekovú hranicu na staniciach aj vo vlakoch
dnes o 09:00
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť: Zamestnávatelia majú čas už len do konca septembra
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť: Zamestnávatelia majú čas už len do konca septembra
včera o 10:30
Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby
Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby
22. 9. 2026 14:57
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
23. 9. 2026 13:24
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
21. 9. 2026 14:14
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
23. 9. 2026 16:07
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Kedy pôjdeš do dôchodku? Nová kalkulačka ti ukáže, koľko rokov práce ti ešte zostáva
Lifestyle news
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
pred 3 dňami
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Slovensko Všetko
Šok na škole: Dvaja 15-roční chlapci mali plánovať vraždu spolužiaka, skončili vo väzbe
dnes o 11:15
Šok na škole: Dvaja 15-roční chlapci mali plánovať vraždu spolužiaka, skončili vo väzbe
Dvojica mala plánovať vraždu spolužiaka.
27-ročný Dominik si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
pred 3 hodinami
27-ročný Dominik si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
AKTUÁLNE: Fico pripustil predčasné voľby v januári
dnes o 11:56
AKTUÁLNE: Fico pripustil predčasné voľby v januári
AKTUÁLNE: Poplach v hoteli v Piešťanoch, evakuovať museli 140 osôb
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Poplach v hoteli v Piešťanoch, evakuovať museli 140 osôb
ŠÚKL z trhu sťahuje dva lieky na vyprázdnenie čreva: Dôvodom je nedostatok vo výrobe
pred hodinou
ŠÚKL z trhu sťahuje dva lieky na vyprázdnenie čreva: Dôvodom je nedostatok vo výrobe
Pozor na nafukovacie koleso výrobok z Tesca: Reťazec ho sťahuje z predaja, zákazníkom vráti peniaze
pred 2 hodinami
Pozor na nafukovacie koleso výrobok z Tesca: Reťazec ho sťahuje z predaja, zákazníkom vráti peniaze
Slovensko Všetko
Šok na škole: Dvaja 15-roční chlapci mali plánovať vraždu spolužiaka, skončili vo väzbe
dnes o 11:15
Šok na škole: Dvaja 15-roční chlapci mali plánovať vraždu spolužiaka, skončili vo väzbe
pred 3 hodinami
27-ročný Dominik si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
dnes o 11:56
AKTUÁLNE: Fico pripustil predčasné voľby v januári
Zahraničie Všetko
Záhada pod olomouckou katedrálou: Robotická sonda preskúmala zaliatu kryptu, našla truhly so zlatom
včera o 16:40
Záhada pod olomouckou katedrálou: Robotická sonda preskúmala zaliatu kryptu, našla truhly so zlatom
dnes o 15:00
Rebríček najlepších krajín pre život v roku 2026 ovládol nečakaný víťaz, Slovensko predbehlo aj Nórsko
včera o 10:53
Hromadná otrava v škole: Pražská hygiena hlási už cez 300 nakazených a 50 hospitalizovaných so salmonelózou
Ekonomika Všetko
Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo
včera o 17:35
Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo
pred 2 dňami
MAPA BÝVANIA: Kde si Slováci najľahšie kúpia vlastný byt? Nový index odhalil priepastné rozdiely
včera o 10:30
Veľká zmena pre obchodníkov: Od 27. septembra im pribudne nová povinnosť, upraviť musia predajne aj weby

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
27-ročný Dominik si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
pred 3 hodinami
27-ročný Dominik si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
Dáta Profesie poukazujú na to, že ponúk ubúda a konkurencia medzi uchádzačmi rastie.
Skúsenosti Slovákov po maturite: „Ľudia ma kritizovali a odhovárali,“ hovorí Michal, ktorý si dal gap year
včera o 16:15
Skúsenosti Slovákov po maturite: „Ľudia ma kritizovali a odhovárali,“ hovorí Michal, ktorý si dal gap year
Zaútočí Rusko na NATO? Expert varuje, že Moskva bude hľadať „najslabšie miesto“
pred 2 dňami
Zaútočí Rusko na NATO? Expert varuje, že Moskva bude hľadať „najslabšie miesto“
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
pred 2 dňami
Keď zomrie blízky: Čo sa stane s jeho peniazmi, hypotékou či bytom? Odpovedáme na najčastejšie otázky
Drsný prejav Netanjahua na pôde OSN: Odchádzajúcich diplomatov nazval zbabelcami
pred 2 dňami
Drsný prejav Netanjahua na pôde OSN: Odchádzajúcich diplomatov nazval zbabelcami
Viac