Od októbra vstupujú do praxe prísnejšie pravidlá pre PZP.
Od októbra vstupuje do praxe automatický systém, ktorý prepája evidenciu vozidiel s databázou poistiek. Štát tak odhalí nepoistené auto bez toho, aby ho policajná hliadka musela fyzicky zastaviť na ceste. Vodičom bez platného povinného zmluvného poistenia (PZP) hrozia nové pokuty, stopka na stanici technickej kontroly (STK) a v najhoršom prípade aj vyradenie auta z evidencie. Uviedla to Juliana Arvaiová, riaditeľka pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk.
Spresnila, že od októbra vstupujú do praxe prísnejšie pravidlá pre PZP. Ak vozidlo zostane bez poistenia viac ako 30 dní, okresný úrad pošle majiteľovi pokutu automaticky, aj bez zastavenia políciou. Pri dlhodobom ignorovaní hrozia opakované sankcie a pri autách nepoistených viac ako dva roky dokonca plošný a trvalý výmaz z evidencie.
„Systém bude pracovať s údajmi z registrov vo väčšej miere, takže nepoistené vozidlá odhalí rýchlo a systematicky. Vodičom odporúčam preveriť si včas nielen platnosť zmluvy k PZP, ale aj správnosť evidovaných údajov o vozidle. Pri zmene poisťovne či uzatvorení novej poistky si určite treba odložiť aj potvrdenie,“ zdôrazňuje Arvaiová.
Pokuty až do výšky niekoľko stoviek eur
Sankcie sú podľa nej odstupňované podľa hmotnosti vozidla - od 120 eur pri prívesoch do 750 kg, cez 300 eur pri osobných autách (do 3,5 tony), 600 eur pri nákladných autách (do 12 ton) až po 900 eur pri najťažšej technike. Po 150 dňoch bez poistenia prichádza ďalšia pokuta, tentoraz v dvojnásobnej výške.
„Pokutu však možno výrazne znížiť rýchlou reakciou. Pri úhrade do 15 dní človek zaplatí len dve tretiny. Ak si v tejto lehote zároveň dojedná PZP alebo upraví stav auta v evidencii, účet sa skreše len na jednu tretinu pôvodnej sumy,“ podčiarkla.
Dodala, že okrem úradných pokút čaká šoférov zásadná stopka pri technickej a emisnej kontrole (EK). Bez overeného PZP v systéme auto STK ani EK neabsolvuje, je automaticky nespôsobilé a nesmie jazdiť v cestnej premávke. Arvaiová preto odporúča skontrolovať si poistku aj údaje ešte pred návštevou kontrolného strediska.