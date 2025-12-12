Opatrenie má platiť počas vybraných víkendov od 8.00 do 12.00 h až do 28. februára 2026.
Diviaky sa v Novom Meste nad Váhom čoraz častejšie objavujú priamo pri domoch, na sídliskách či pri školách. Mesto preto oznámilo, že na základe rozhodnutia okresného úradu začne v zastavaných častiach vykonávať mimoriadny lov diviačej zveri. Opatrenie má platiť počas vybraných víkendov od 8.00 do 12.00 h až do 28. februára 2026.
Poľovať sa bude v lokalitách pod Rovencom, na sídlisku Karpatská, v Mnešiciach a pri Zelenej Vode. Diviaky podľa mesta spôsobujú opakované škody na záhradách, oploteniach a predstavujú reálne riziko pre obyvateľov.
Mestská polícia preto žiada ľudí, aby počas lovu obmedzili pohyb vonku, nevstupovali do záhrad a chránili svoje domáce zvieratá. Počas zásahov je možné očakávať zvýšený hluk a streľbu.