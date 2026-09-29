Podľa poľského ministra obrany dron dopadol približne dva kilometre od Poľska, jeho vzdušný priestor však nenarušil.
Ruský dron zasiahol obec Starovojtove na západe Ukrajiny neďaleko hraníc s Poľskom. Tlaková vlna poškodila budovu kontrolného stanovišťa na hraničnom priechode Jahodyn, ktorý je dôležitý aj pre železničné spojenie medzi Ukrajinou a Poľskom.
Podľa poľského ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza dron dopadol približne dva kilometre od poľskej hranice. Poľský vzdušný priestor však nenarušil.
Poľsko pre ruské útoky na západe Ukrajiny krátko vydalo varovanie pre Lublinské vojvodstvo. Protivzdušná obrana aj stíhačky boli podľa ministra pripravené zasiahnuť.
Rusko útočilo v blízkosti poľských hraníc aj 13. septembra, keď jeden z dronov poškodil lokomotívu vlaku na trase Kyjev – Varšava a ďalší zasiahol čerpaciu stanicu.