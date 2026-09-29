Nemecká strana avizuje rokovania o záväzkoch Slovenska v EÚ a NATO, podpore Ukrajiny a vzťahoch s Ruskom.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul pricestuje v utorok do Bratislavy, kde sa stretne s ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom a premiérom Robertom Ficom.
Podľa hovorcu nemeckého rezortu diplomacie chce Wadephul hovoriť aj o povinnostiach a zodpovednosti Slovenska vyplývajúcich z členstva v EÚ a NATO, najmä v súvislosti s pomocou Ukrajine a vzťahmi s Ruskom.
Blanárova a Wadephul majú diskutovať aj o vzájomných vzťahoch, migrácii, energetike, konkurencieschopnosti či rozširovaní EÚ. Témou budú aj aktuálne zahraničnopolitické a bezpečnostné otázky.