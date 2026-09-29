V rovnaký deň sa zároveň na 30 dní zníži cestovné v druhej triede osobných vlakov o polovicu.
Od 1. októbra začne na Slovensku platiť maximálna marža čerpacích staníc vo výške 10 centov za liter paliva. Vyplýva to z vyhlášky ministerstva financií zverejnenej v Zbierke zákonov.
Opatrenie sa týka marží čerpacích staníc, nie priamo konečných cien benzínu a nafty. Rezort ním chce obmedziť tlak na prudké zdražovanie palív a zabrániť ich umelému či špekulatívnemu zvyšovaniu.
Ministerstvo krok odôvodňuje napätou situáciou na európskom trhu s palivami, ktorú podľa neho ovplyvňuje vývoj na Blízkom východe, vojna na Ukrajine a ďalšie faktory. Ceny palív bude naďalej sledovať a porovnávať so susednými krajinami.