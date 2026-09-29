Mestská časť upozorňuje, že dezinsekcia musí prebehnúť koordinovane a podľa potreby aj opakovane.
V bytových domoch na Rajeckej ulici v bratislavskej Vrakuni sa objavili ploštice. Problém hlásia obyvatelia viacerých bytov a mestská časť ho rieši so správcom aj Úradom verejného zdravotníctva.
Podľa starostu Martina Kuruca likvidáciu ploštíc komplikuje najmä to, že niektorí obyvatelia nesprístupnia svoje byty alebo odmietajú spolupracovať. Dezinsekcia pritom musí prebehnúť koordinovane a v prípade potreby aj opakovane.
Mestská časť nemôže do súkromných bytov vstúpiť bez súhlasu ich obyvateľov. Chce preto zorganizovať spoločné stretnutie správcu, zástupcov vlastníkov a podľa potreby aj odborníkov. Starosta upozorňuje, že na odstránenie ploštíc je potrebná spolupráca všetkých dotknutých domácností.